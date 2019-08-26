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В "Слуге народа" пошли на радикальный шаг по кнопкодавству в Раде: подробности и сроки

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Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук анонсировал появление в парламенте новой системы голосования "Рада-4".

Политик рассказал, чем новая система будет отличаться от сенсорной кнопки системы "Рада-3", пишет liga.net.

"Сегодня мы уже поднимаем вопрос о системе "Рада-4". "Рада-3" – это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о "Раде-4", то это реакция на отпечаток пальца депутата", – объяснил Стефанчук.

Политик сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен обеспечить техническую составляющую вопроса. Также проводятся консультации с юристами о внесении соответствующих изменений в регламент Верховной Рады.

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В "Слуге народа" пошли на радикальный шаг по кнопкодавству в Раде: подробности и сроки

Стефанчук выразил надежду, что новая система будет готова к эксплуатации после зимних каникул депутатов.

"Я думаю, где-то в течение полугода (система "Рада-4" будет введена в эксплуатацию – ред.). Это не от нас зависит – это вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что после зимних каникул мы сможем перейти на совершенно новую систему голосования", – подытожил политик.

В "Слуге народа" пошли на радикальный шаг по кнопкодавству в Раде: подробности и сроки

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Персона
Руслан Стефанчук
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины голосование
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