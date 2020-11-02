В "Слуге народа" отреагировали на "первое и ценное" аудиообращение Зеленского

Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что президент Украины Владимир Зеленский впервые записал аудиообращение к фракции.

Как сказала она в эфире "Украина 24", нардепы будут рады, если президенту позволит график посетить заседание фракции вечером 2 ноября.

"Однако такие обращения – это впервые произошло. Это ценно, потому что каждый из народных депутатов мог прослушать. Эти обращения были переданы через заместителя главы фракции непосредственно депутатам. Около 6 минут – и можно в спокойном режиме услышать все аргументы", – отметила Кравчук.

Также она прокомментировала альтернативный вариант, который предложил спикер парламента Дмитрий Разумков – восстановления норм антикоррупционного законодательства без перезагрузки КСУ.

"Я бы не рассматривал решения, которые были предложены, как такие, которые исключают принятие законопроекта президента. В таких ситуациях всегда лучше иметь несколько вариантов выхода из кризиса, чем ни одного. Нужно учесть, какие тексты будут быстрее проголосованы и получат поддержку", – сказала нардеп.

По ее мнению, законопроект, который предлагал спикер, "не решает всей проблемы".

"Конституционный суд может поотменять сейчас кучу других законопроектов, очень важных, необходимых для евроинтеграции и вообще являющихся составной антикоррупционной системы. Речь о Высшем антикоррупционном суде и других законопроектах, о фонде гарантирования вкладов, о земле – которые формируют определенный цивилизационный выбор страны", – заметила Кравчук.

Напомним, Зеленский записал аудиообращение к депутатам от фракции "Слуга народа", в котором отметил необходимость принять жесткое решение в отношении судей Конституционного суда.

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