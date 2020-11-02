В "Слуге народа" отреагировали на "первое и ценное" аудиообращение Зеленского
Нардепы от СН будут рады, если президенту позволит график посетить заседание фракции
По словам Кравчук, в аудиообращении Зеленского можно было "в спокойном режиме услышать все аргументы"
Также она прокомментировала альтернативный законопроект по КСУ, предложенный Разумковым
Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что президент Украины Владимир Зеленский впервые записал аудиообращение к фракции.
Как сказала она в эфире "Украина 24", нардепы будут рады, если президенту позволит график посетить заседание фракции вечером 2 ноября.
"Однако такие обращения – это впервые произошло. Это ценно, потому что каждый из народных депутатов мог прослушать. Эти обращения были переданы через заместителя главы фракции непосредственно депутатам. Около 6 минут – и можно в спокойном режиме услышать все аргументы", – отметила Кравчук.
Также она прокомментировала альтернативный вариант, который предложил спикер парламента Дмитрий Разумков – восстановления норм антикоррупционного законодательства без перезагрузки КСУ.
"Я бы не рассматривал решения, которые были предложены, как такие, которые исключают принятие законопроекта президента. В таких ситуациях всегда лучше иметь несколько вариантов выхода из кризиса, чем ни одного. Нужно учесть, какие тексты будут быстрее проголосованы и получат поддержку", – сказала нардеп.
По ее мнению, законопроект, который предлагал спикер, "не решает всей проблемы".
"Конституционный суд может поотменять сейчас кучу других законопроектов, очень важных, необходимых для евроинтеграции и вообще являющихся составной антикоррупционной системы. Речь о Высшем антикоррупционном суде и других законопроектах, о фонде гарантирования вкладов, о земле – которые формируют определенный цивилизационный выбор страны", – заметила Кравчук.
Напомним, Зеленский записал аудиообращение к депутатам от фракции "Слуга народа", в котором отметил необходимость принять жесткое решение в отношении судей Конституционного суда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский ответил, что законопроект полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.