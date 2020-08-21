В "Слуге народа" оправдались за использование пожарной машины для расклейки билбордов

В партии "Слуга народа" объяснили, зачем использовали пожарную машину для расклейки билбордов с политической рекламой в поселке Казанка Николаевской области.

Как заявил в комментарии "НикВести" народный депутат от фракции СН Игорь Негулевский, спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его мнению, действия рекламодателей и пожарных не являются предосудительными.

"По поводу ситуации в Казанке, где пожарное авто клеило борды и проезжающие мимо активно возмущались: "как это так, админресурс, за наши налоги, клеит партийную символику". На самом деле все гораздо проще, чем все думают. Перечень платных услуг пожарных частей довольно разнообразен – от элементарного обучения до высотных работ. Вот и в этот раз рекламная компания наняла пожарную часть на проведение вот таких работ. Я просто уверен, что все договора и финансовые обязательства сторон в данном случае выполнены в полном объеме. И ничего предосудительного в действиях ни рекламной компании, ни руководства пожарной части нет и быть не может", – подчеркнул Негулевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент с пожарной машиной был заснят очевидцами накануне приезда в Николаев президента Украины Владимира Зеленского.

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