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В "Слуге народа" оправдались за использование пожарной машины для расклейки билбордов

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
2,0 т.
Нардеп Негулевский объяснил, почему пожарные клеили борд 'Слуги народа'

Нардеп Негулевский объяснил, почему пожарные клеили борд "Слуги народа" .

В партии "Слуга народа" объяснили, зачем использовали пожарную машину для расклейки билбордов с политической рекламой в поселке Казанка Николаевской области.

Как заявил в комментарии "НикВести" народный депутат от фракции СН Игорь Негулевский, спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его мнению, действия рекламодателей и пожарных не являются предосудительными.

"По поводу ситуации в Казанке, где пожарное авто клеило борды и проезжающие мимо активно возмущались: "как это так, админресурс, за наши налоги, клеит партийную символику". На самом деле все гораздо проще, чем все думают. Перечень платных услуг пожарных частей довольно разнообразен – от элементарного обучения до высотных работ. Вот и в этот раз рекламная компания наняла пожарную часть на проведение вот таких работ. Я просто уверен, что все договора и финансовые обязательства сторон в данном случае выполнены в полном объеме. И ничего предосудительного в действиях ни рекламной компании, ни руководства пожарной части нет и быть не может", – подчеркнул Негулевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент с пожарной машиной был заснят очевидцами накануне приезда в Николаев президента Украины Владимира Зеленского.

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УкраинаНиколаевПартия Слуга народа
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