У нас нет сумасшедших: замглавы ''Слуги'' о конфликте с Богданом, рынке земли и амнистии

В Верховной Раде кипит работа. Несмотря на приостановку турборежима, “слуги народа” рассматривают каждую пленарную неделю десятки законопроектов. Несмотря на монолитность партии президента Владимира Зеленского, спустя месяц видны первые конфликты — тем для публичных дискуссий в Зе-команде хватает.

Чем живет “Слуга народа”, как относятся к обвинениям в сумасшествии, как планируют открывать рынок земли и согласны ли амнистировать боевиков “Л/ДНР” — OBOZREVATEL обсудил с замглавы фракции СН, членом аграрного комитета Дмитрием Соломчуком.

— Вы новый народный депутат, впервые попали в Верховную Раду. Оправдались ли ваши ожидания от работы в парламенте?

— Честно говоря, не мечтал быть депутатом. Не знаю, как работали ранее нардепы, но сейчас мы работаем с 7 утра до часу ночи, почти каждый день.

— А зачем этот турборежим? Его ввели так красиво, пафосно, работаете до 2-х часов ночи. У вас же есть монобольшинство, принимайте в спокойном режиме законы.

— Вы же смотрите, что в стране происходит. Украинцы дали 73% президенту, большой процент поддержки нардепам “Слуги народа”. 40-миллионная страна ждала честную власть, она честна сейчас, по моему мнению, никогда ранее не видел нечестных историй. Мы имеем честную и экономически сильную страну.

У нас все завязано на бюрократии, коррупции, всюду один ужас. Вот садишься, и не знаешь, с чего начинать. Веника не хватит, чтобы это все подмести. В разных сферах нужно быстро работать, комитеты разрабатывают законопроекты, общаются с экспертами. Реформы нужно запускать быстро, ничего не запустится, если реформу затягивать.

— Вы за 3 дня 460 законопроектов подали, их даже физически невозможно обработать. Их нужно изучить, качество страдает же. Сами депутаты не могут вникнуть в суть.

— У нас 254 депутата, с нами много экспертов работают, помощников, которые профессионалы.

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— А сами нардепы читают законопроекты?

— Читаем. Возможно, больше вычитывают помощники, мы основные позиции, но мы доверяем друг другу. Если мы специалисты в аграрной сфере, то мы доносим другим депутатам наше мнение, как оно должно быть. Есть отдельные специалисты в комитетах медицины, образования, других сферах.

— Вас поделили на 15 групп в “Слуге народа”, вы руководитель одной из них. В чем заключается работа, многие считают, что вы следите за тем, чтобы депутаты голосовали за нужные решения? Журналисты поймали момент, когда перед Юрием Коряченковым (Юзик) депутат отчитывается — не успел проголосовать, не добежал до места.

— Вы же гражданин Украины? Вам нравилось, когда в пятницу было по 40 депутатов? В четверг один депутат за пятерых нажимал кнопки и так далее. Мы доносим идею и мысль к коллегам, в каждой маленькой фракции есть специалисты в разных сферах…

— Я слышал, что делили абсолютно случайным образом, чтобы никто не возмущался.

— Делили случайно, но так получилось, что попали депутаты с разных сфер. В моей группе есть плюс два депутата с агрокомитета, есть специалисты с других отраслей. Мы собираемся вечером, общаемся, каждый рассказывает нюансы законопроектов, свое мнение. Не может один человек каждый день собирать 254 депутатов и общаться с ними. Это сложно.

— Если кто-то из группы не захочет голосовать за закон, будут ли в отношении него штрафные санкции применять?

— Пока что законопроект про штрафным санкциям не приняли…

— Вы были одним из тех, кто не поддержал законопроект о прослушке народных депутатов. У вас был на этот счет разговор с руководством фракции?

— Мы в демократической стране, когда люди избрали президента и 254 депутата, другие политические силы начали кричать про узурпацию власти. Но это не так, это доверие общества к власти. Я видел, что проект не доработан на 100%, поэтому воздержался, меня не штрафовали. Даже не понимаю, как это.

Мы собрались, обсудили моменты и сегодня, 4 октября, его приняли. Где-то турборежим какие-то возможные ошибки и дает. Лучше работать и совершать ошибки, но быстро их исправлять, а не обещать и ничего не делать.

— Андрей Богдан заявил, что во фракции “Слуга народа” есть сумасшедшие люди.

— Я работаю со всеми депутатами, у нас таких людей точно нет. Зачем он такое сказал, лучше у него спросить. Может у него было плохое настроение, вечером была хорошая вечеринка, а утром плохое настроение. На мой взгляд, такое говорить нельзя.

— Не обижают вас такие слова?

— Все понимаем, что это был словесный выхлоп, а не реальность. Может, человеку настроение испортили.

— Какая у вас коммуникация с Офисом президента? Может говорят голосовать за что-то, или нет?

— От президента пока нет.

— Офис президента не контролирует вас?

— Они видят, как мы голосуем, все видят. Но чтобы говорили нажимать зеленую или желтую кнопку, такого не было. Думаю, президенту, как и главе Офиса есть над чем работать. В их распоряжении много исполнительной власти, и там не очень сладко.

— То есть фракция, если что, может сказать нет?

— Да, конечно. Ну как нет, мы одна команда, хотя разные ветви власти. Мы не говорим прямо “нет”, даже внутри фракции. Когда люди друг другу говорят “нет”, то это неправильно. Мы садимся за стол, обсуждаем и нарабатываем модель. Всегда можно создать модель законопроекта, которая будет правильной и доработанной.

— Сама фракция монолитна? Есть Александр Дубинский, у него есть конфликты с Давидом Арахамией и в целом с другими нардепами. Есть конфликты внутри фракции?

— Конфликтов пока нет. Дубинский — блогер и он высказывает свои мысли. А что здесь плохого? Представьте, что я блогер и буду постоянно говорить, что у нас все хорошо. У людей разные мысли и мы должны их постоянно высказывать, дискуссии проходят. На совете фракции собираемся по 2-3 часа, но выходим и идем с одной целью.

Александр Дубинский часто выбивается из общей когорты "слуг народа" Ян Доброносов

У нас разные люди — медики, учителями, аграрии, ученые. Люди состоятельные, и менее богатые, у всех разные позиции и мнения. Но мы хотим наработать что-то одно и качественное.

— Многие журналисты выделяют несколько групп влияния у вас. Люди Коломойского, Квартала, группа Разумкова и так далее. Это чувствуется?

— Группа Квартала, даже не знаю. С “95-Квартала” только Юзик, он хороший депутат. Других нет. Группа Дубинского…

— Говорят, что у него есть несколько десятков депутатов.

— Даже не замечал такого. На улице если послушать — у того несколько десятков депутатов, у другого. Если все сложить, то у нас должно было быть не 254 нардепа а 500. Как они могут на них влиять, чем?

— Заработной платой. Ходят слухи, что предлагают нардепам деньги в конвертах. Слышали за такое? Ибо и неприкосновенность сняли, и в других моментах зажимают.

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— У нас все обещают снять неприкосновенность, а мы взяли и сняли. Я 39 лет до этого жил без неприкосновенности и дальше так жить буду. А за конверты, я не видел и мне не предлагали.

— Вы обеспеченный человек, но зашло много людей, для которых условная сумма денег это ого-го. Поэтому перекупить их не так уж и сложно.

— Тут не финансовое положение влияет, а сам человек. Можно ведь купить и того, у кого на счетах 100 миллионов долларов, а другого и с 100 гривнами в кошелке нельзя. Мы шли идейными людьми…

— По заработной плате - вас устраивает? Начислено где-то 40-45 тысяч гривен с налогами. Считаете, адекватная ли зарплата?

— Я сюда шел не за зарплатой, на помощь людям выделяю больше денег. В целом если человек не имеет подушку безопасности, учитывая темп работы, сопутствующие расходы, то это мало. Но смотря на зарплату наших учителей, врачей, доярок, то у нас она высокая.

Когда у правительства, нас, президента, получится увеличить доход украинцев до нормального уровня, то возможно удастся и депутатам поднять зарплату. Но это вопрос не сегодняшнего дня.

— Сейчас очень актуальна тема с формулой Штайнмайера.

— Знаете, как по земле людей пугают словом “иностранцы”, то тут взяли старые политические силы слово “капитуляция”. Его впаривают в мозг людей, ее не будет, это нереально.

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— Богдан Яременко сказал, что закон об “Особом статусе Донбасса” будет согласован с Россией. Вы поддерживаете такую модель?

— Это в первую очередь будут наработки президента и парламента. В любом случае возможно будут идеи после встречи в Нормандском формате. Но не думаю, что закон будет согласован с Россией и Путиным, это миф. Мы независимая страна.

— В формуле есть пункт об амнистии боевиков. Сейчас в парламенте есть два законопроекта от Оппоблока и Оппоплатформы, касательно амнистии…

— Нас не интересуют их законопроекты.

— В любом случае будет подан проект “Слуги”. Возможно ли амнистировать людей, которые воевали там?

— На мой взгляд, нет.

— Как решать конфликт, если в так называемой армии “Л/”ДНР” десятки тысяч людей? И это же не все россияне.

— Думаю, что когда мы вернем Донбасс, эти боевики все быстро убегут в Россию и пусть там думают, что с ними делать.

— А обсуждаются ли сейчас во фракции проекты по “формуле Штайнмайера”, амнистии, особом статусе и так далее?

— Все обсуждается на уровне руководства, но такие новости лучше сообщать, когда будет проработана модель. Чтобы что-то получилось, нужно проработать. Это как с обменом пленными, иногда нужна тишина.

— На эту тему был выделен нардеп Богдан Яременко, который и будет давать комментарии в СМИ?

— Да, на сегодняшний момент у нас так.

— Был проголосован план Кабинета министров на 5 лет, не кажется ли он вам сказочным? Рост ВВП на 40%, 50 миллиардов долларов инвестиций. Не очень правдоподобно.

— Если брать на счёт инвестиций, то это реально. Я из Ривненской области, наша команда завела австрийскую компания Kronospan, которая уже 1 августа начала строительство фабрики. Инвестиция составляет 400 миллионов евро. Плюс премьер общается с инвесторами, уже около 30 хотят зайти в Украину. Так что вполне реально за 5 лет, хотя ранее такого у нас не было.

Рейтинг надежности поднимается, а если лучше Верховная Рада будет работать, то все станет еще лучше этой весной. Власть должна гарантировать инвестору зеленый свет для бизнеса.

Касательно роста ВВП, то тут тоже реально. Мы это страна, которая развивается. Когда идет начало развития, ВПП может развиваться быстрее, в отличии от тех стран, которые уже чего-то достигли. Мы настолько снизу, что мы можем хорошо подняться.

— Легализация игорного бизнеса — поддерживаете идею?

— У нас этот бизнес на каждом углу. Это как мораторий на землю, нет продажи официально, но де-факто все есть. В том числе и рейдерские атаки. У нас в Украине десятки тысяч игорных клубов и это теневые деньги.

Нужно нормально перевести все в легальную плоскость качественных казино, которые должны быть открыты в 5-звездочных отелях, чтобы обеспеченные люди могли сыграть. Я к такой категории не отношусь, но для некоторых это релакс. Почему нет, будут платить налоги.

— Слышали идею президента создать новый город?

— Готовой модели нет. Но мысль есть, вероятно в Одесской области.

— Реально такое построить?

— Без проблем, есть все для этого. Думаю, что таких городов можно сделать 7-10 штук.

— А Одесса не пострадает?

— В Одессе в летний период поселиться нельзя.

— Часть людей уедет оттуда.

— У нас часть людей улетает в Египет и Турцию, лучше они будут отдыхать у нас и платить налоги тоже у нас. К тому же, в такие города могут приезжать и иностранцы.

— У здания Верховной Рады уже проходили митинги против земельной реформы. Они проплачены или люди реально против?

— Не думаю, что они проплачены, и организованы. Это политический вопрос, последние 10 лет политики его разгоняли. Разные силы зарабатывали на этом дивиденды. Из-за этого они взяли слово “иностранцы” из общего контекста, пугая им всех.

Мол они какие-то "черные дьяволы", которые все уничтожат. Хотя сейчас много иностранцев работают здесь. Конечно, нужно смотреть какие иностранцы, какие украинцы, все относительно.

Протесты против земельной реформы

— Есть ли риск, когда будут принимать этот закон, аграрного майдана, массовых протестов?

— Думаю, что этого не будет, уверен даже. У нас есть дискуссия с малыми и большими фермерами. Позиция и президента, и наша — строить свободную страну, где будут развиваться украинские компании. Для них в законопроекте прописаны комфортные условия, чтобы они на земле переработку делали, а не только сырье и технические культуры.

— Окей, прочитал поданный проект закона. Может ли иностранная компания владеть 95% украинской и просто выкупить всю землю? Нет никаких преград, чтобы иностранная скупила по 210 тысяч гектаров земли.

— Это проект закона Кабмина, они его очень быстро сделали. Не знаю, и не хочу комментировать. Мы в комитете рассматриваем проект, общаемся с экспертами, населением, уже больше 30 дней.

Моя позиция, как народного депутата и большого количества коллег из “Слуги народа” — если там написано юрлицо, то в скобках должен быть указан бенефициар — украинец, который проживает в стране последние 5 лет.

— Не боитесь, что просто подставного человека найдут? Дадут ему сумму денег и все, де-юре же владелец он.

— Если смотреть с такой позиции, то сейчас также оформляют в незаконный метод покупку земли — в аренду на 49 лет. Это тот же выкуп, учитывая, что через такое время сменится 2 поколения. Тут не стоит бояться, нужна социальная реклама, чтобы украинцы ценили свою землю и не выставляли на продажу.

Владельцы паев — если есть молодая семья, у них есть земельный банк паев из 4-5 штук, где-то 10-15 гектаров земли. Мы будем с ними общаться, чтобы они сдали это все в банк аренды. Если же не захотят работать на земле, то банки будут кредитовать 70% стоимости земли. Можно взять кредит в банке, купить жилье молодежи в городе или дом в селе.

В то же время земельный участок сдавать в аренду фермерам, а полученные деньги платить. Это намного более выгодная система. Понятно, будет процент на уровне в первый год, к примеру это октябрь-ноябрь-декабрь 2020 года, в районе 5-7%.

Дмитрий Соломчук

На следующий год мы планируем 4,4 миллиарда гривен на возвращение процентов по кредитам. Ориентировочно, фермер, который покупает участок, заплатит 5% годовых в гривнах. Это хорошая ставка, даже если сравнивать 3% ставками в Европе, наш вариант намного интереснее.

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— Можно будет во всех банках оформлять?

— Неделю назад собирали банкиров, но сейчас нет какой-то готовой модели. Кредитовать хотят все, никто не сказал “нет”. Но выработанная модель будет дней через 10 где-то. Банки хотят кредитовать, это самый надежный залог, ведь автомобиль можно побить, а с землей ничего не будет.

— Будет ли в законе прописан минимальный порог стоимости земли? Чтобы ее за копейки не продавали?

— Сейчас должна быть прописана минимальная оценочная стоимость. Это примерно 25-26 тысяч гривен, то есть 1 тысяча долларов. И это дешево, но, думаю, таких людей не найдется. Вначале цена будет не менее 3-х тысяч долларов за гектар.

Нет смысла продавать за тысячу, уж проще ее тогда отдать в аренду. В Украине есть домохозяйства, которые арендуют на уровне 200 долларов за гектар. Когда станет больше конкуренции и появится больше хозяйств среднего уровня после снятия моратория, цена еще и поднимется.

— Создадут ли преференции при покупке земли? К примеру, сначала для ОТО, затем для соседних участков, а там уже для открытого рынка? Чтобы не сразу крупные компании скупили.

— У нас много госпредприятий, которые приносят стране и гражданам миллиардные убытки. Их нужно ликвидировать, а земли государственные передать на ОТО. Весной мы должны закончить реформу децентрализации, провести местные выборы и передать им землю.

Мы их отдаем общине, а она сама решит что делать с землей. Понятно, если кто-то покупает землю или берет ее в аренду, нужно требовать, чтобы юрлицо было зарегистрировано в этом ОТО, бригада с техникой там же.

Видим, что 50-60% сел страдают от этого. Есть большие и хорошие компании, которые занимаются переработкой, а есть и те, которые арендуют землю — прилетели, посеяли, гербицидами обработали, забрали урожай и уехали. Общинам землю передаем, они сами смотрят, нужен ли им этот инвестор, или они смогут работать с каким-то из местных фермеров.

Мы не предлагаем модель — взять сотни тысяч гектаров земли и отдать ее китайцам. Ее даже куском никто давать не будет, ее отдадут на ОТО, плюс 40% госземли будет распаевана между сотрудниками госпредприятий, работниками социальной сферы.

— Будут ли внесены изменения в эту формулу — 210 тысяч гектаров на одну компанию, не более 0,5% земли, не более 15% в пределах области. Комитет планирует уменьшать или увеличивать эти цифры?

— Мы думаем уменьшить граничную площадь в 10 раз, максимум 20 тысяч гектаров. Мы имеем большие компании, 500-600 тысяч гектаров. Не должно быть так, что после снятия моратория фирма, зарегистрированная в Киеве, платила максимально налоги в столице. Нормальная модель, когда эти 200 тысяч гектаров они зарегистрировали юрлицами на территории этих ОТО.

Реформа рынка земли

Например, 20 тысяч гектаров, не больше. Чтобы за эти деньги существовала община.

— Был принят закон о концессии, теперь сможем продавать предприятия. Еще вот примете закон об открытии рынка земли. Все массово продается как-то, приватизация. Не боитесь, что страну всю продадут? Останется воздух и вода.

— Вы видели эти государственные сельхозпредприятия? Они все убыточны, но в реальности они прибыльны для руководителей. Они ездят на хороших машинах, живут в больших домах, но предприятия убыточны. Зачем государства держать это все на себе? Если есть советский элеватор в каком-то селе, то пусть община его выкупит и использует — покупают у фермеров продукцию, реализовывают ее, такая модель есть в Польше.

Считаю, что и коммунальные леса нужно передать в общину, она будет как частный собственник. В ОТО местный житель 10 раз подумает, кинуть ли там пластиковую бутылку или срезать сосну, дуб. Лес будет по-другому выглядеть. Когда это государственное, то все из него вытягивают по-максимуму находясь при должности и понимая, что через какое-то время их уволят. Мало руководителей, которые реально стараются следить за предприятиями.

— Когда вы наработаете законопроект про рынок земли, найдутся ли под него голоса в парламенте?

Если проект будет таким, каким мы видим его в комитете и будет работать на средние хозяйства, фермеров, мы это поддержим. Фракция боится черных коррупционных денег, рейдерских, которые есть по выкупу земли. Ее и так сейчас покупают, без договоров, где-то же миллион гектаров земли затерялось.

Мы думаем как поставить грани, чтобы землю не использовали черными деньгами. Были мысли, когда человек покупает землю, он должен обязательно показывать доход. Если ты приехал покупать землю с миллионом долларов, ты покажи — где ты их нашел. Такая модель сейчас рассматривается, но она еще не утверждена на комитете.

— Хорошо, небольшой блиц. Чем занимается Илья Кива в Верховной Раде?

— Ничем, просто ничем.

— Сколько стоит проезд в киевском метро?

— Никогда не ездил в столичном метро.

— А маршрутка в Ривне?

— 5 гривен (На самом деле 6 грн. — Ред.). В Киеве не ездил, ибо живу в отеле “Украина” и хожу пешком на работу.

— Знаете, кто такой Штайнмайер?

— Это президент Германии.

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