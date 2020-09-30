В "Слуге народа" назвали имя возможного спикера Украины в ТКГ
Новая должность на переговорах по Донбассу будет технической
Ее якобы займет не очень известная личность
По словам Качуры, кандидата выбирают из нескольких
Одним из кандидатов на должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу якобы может стать дипломат Маркиян Лубкивский.
На это намекнул народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает Интерфакс-Украина. При этом прямо называть конкретное имя парламентарий отказался.
"У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что станет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которые были достигнуты в Минском процессе", – сказал Качура.
При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, займет ли этот пост Лубкивский, нардеп все же дал основания полагать, что речь идет именно о дипломате.
"Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть еще другие кандидатуры", – отметил Качура, добавив, что кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".
Как сообщал OBOZREVATEL:
о том, что в ТКГ появится спикер, который будет озвучивать позицию Украины, ранее рассказал представитель ОРДЛО Сергей Гармаш.
Остальные члены делегации, по его словам, больше не будут комментировать ход переговоров.
Причина такого решения – скандальные высказывания замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.
Напомним, 29 сентября первый премьер Украины заявил, что не видит ни одного подтверждения войны между Россией и Украиной на Донбассе.
Кроме того, Фокин считает, что война на востоке якобы началась из-за языкового вопроса, и призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Также он последовательно отстаивал позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу.
Еще одно громкое заявление Фокина подтвердило его готовность вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.