В "Слуге народа" назвали имя возможного спикера Украины в ТКГ

Одним из кандидатов на должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу якобы может стать дипломат Маркиян Лубкивский.

На это намекнул народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает Интерфакс-Украина. При этом прямо называть конкретное имя парламентарий отказался.

"У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что станет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которые были достигнуты в Минском процессе", – сказал Качура.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, займет ли этот пост Лубкивский, нардеп все же дал основания полагать, что речь идет именно о дипломате.

"Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть еще другие кандидатуры", – отметил Качура, добавив, что кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

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