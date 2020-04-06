В "Слуге народа" анонсировали внеочередное заседание Рады: что обсудят

На следующей неделе Верховная Рада Украины, вероятнее всего, проведет еще одно внеочередное заседание.

Предварительно, обсуждаются даты 8 и 9 апреля. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал лидер партии "Слуга народа" и первый замглавы фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко.

По его словам, вопросами ближайших внеочередных сессий могут стать изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, а также закон о национализированных банках.

Александр Корниенко

"Окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями", – сказал Корниенко.

Лидер "Слуги народа" подчеркнул, что в партии также надеются и на защиту земельной реформ, отклонив проекты постановлений, которыми "оппоненты пытаются ее оспорить и заблокировать".

"Ситуация динамично меняется. Например, мы только в пятницу вечером узнали, что к банковскому законопроекту подано около 5 тысяч поправок. И есть информация, что всего их будет 8 тысяч, то есть абсолютный рекорд", – добавил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявлял, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в ближайшие среду или четверг, 8-9 апреля.

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