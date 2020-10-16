В сети появился новый ролик Червоненко о бандитском "схематозе" в Одессе. Видео

В сети появился новый предвыборный ролик кандидата в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгения Червоненко, сделанный в стиле сериала "Ликвидация".

Видео выложили на Youtube-канале партии. На кадрах один из героев, которого зовут Геннадий по кличке Капитан, обсуждает со своим приближенным "схематоз" и встречу с Червонцем на "Черноморце".

"– Червонец беснуется, схематоз наш прикрыть хочет.

– Как так закрыть? По закону жить нагибает?

– Ага, Одессу хочет лохам вернуть.

– Правильно не лохам, а одесситам.

– Так ты же сам так их называешь когда бюджеты пилишь.

– Что? А ну язык прикуси, растявкался тут", – говорят персонажи видео.

Также они обсуждают предположительно дебаты между Червоненко и действующим мэром Одессы Геннадием Трухановым на стадионе "Черноморец".

"– А я так скажу, надо с Червонцем сходку устроить.

– Давай, собирай своих ребят, на "Черноморец" поедем – фарт спасать".

В конце ролика Капитан звонит социологам и просит их "дорисовать" ему 10 или 20 процентов рейтинга.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось вирусное видео, в котором кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко в роли героя сериала "Ликвидация" Давида Гоцмана ставит ультиматум одесским бандитам.