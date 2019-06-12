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В России набросились на Украину из-за морских границ у Крыма: о чем речь

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Глава рабочей группы по международным вопросам по Крыму при президенте РФ Александр Молохов считает, что претензии Киева в Гааге на территории морского шельфа вокруг полуострова — абсурдны.

"Крым является составной частью Российской Федерации, на территории которого распространяется исключительно российский суверенитет", — сказал он "РИА Новости".

По его словам, после "воссоединения" полуострова с Россией изменились и границы континентального шельфа, с чем украинская сторона "должна смириться".

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В России набросились на Украину из-за морских границ у Крыма: о чем речь

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

  • Постоянный третейский суд в Гааге 10-14 июня проводит первые слушания в арбитраже Украина против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

  • 11 июня Украина представит свой первый раунд устных аргументов.

  • 13 июняРФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд своих устных аргументов.

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Тема
Обострение в Азовском море
Тег
Международный уголовный суд в Гааге
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Полюбасу , залупутинцы пролетят .Как не крути а Крым - Украина .АМИНЬ
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