В Раду проходят пять партий: названы свежие результаты опросов

Согласно свежим социологическим опросам, в Верховную Раду могут пройти пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Соцопрос Института Яременко и Социологической группы "Рейтинг" дает первое место президентской партии "Слуга народа". Если бы выборы в Раду прошли в ближайшее воскресенье, то "Слуга народа" получила бы 36,4%, или 42,3%, говорят результаты опросов социологов, передает "Интерфакс-Украина".

Институт Яременко указывает, что за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали бы 11,3%. При этом "Рейтинг" показывает более высокий процент голосов –13,4.

На третьем месте институт Яременко определил ВО "Батьківщина" с 6,8%. Однако результат "Рейтинга" говорит, что с 8,3% проходит "Европейская солидарность".

Четвертое и пятое проходное место по данным института Яременко заняли "Европейская солидарность" – 6,6%, за партию "Голос" – 6,3%. Но результаты "Рейтинга" показали, что по 7,2% получат "Батьківщина" и "Голос".

Институт Яременко добавил, что 5%-ный барьер не преодолели Радикальная партия Олега Ляшко – 3,2%, "Гражданская позиция" – 3,1%, "Сила и честь" – 2,8%, "Оппозиционный блок "Партия мира и развития" – 1,8%, ВО "Свобода" – 1,6%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 1,5%, Объединение "Самопоміч" – 1,1%, остальные партии вместе взятые - 1,4%.

Верховная Рада

"Рейтинг" показал немного другие результаты: партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8% определившихся с выбором, "Оппозиционный блок" - 3,1%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, "Гражданскую позицию" и Радикальную партию - по 2,4%, ВО "Свобода" - 2,3%.

Также, согласно результатам опроса, 62% респондентов выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах, еще 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый опрос показал, что 56% украинцев точно примут участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

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