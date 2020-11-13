В Раде провели онлайн-встречу: заговорили об отмене карантина выходного дня

В Верховной Раде из-за ситуации с коронавирусом и заболевшими нардепами могут перенести часть пленарных заседаний. Также в ВР рассматривают вариант принятия постановления про отмену "карантина выходного дня".

Об этом в своем Телеграм-канале по итогам онлайн-совещания глав фракций в пятницу, 13 ноября, сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Повестка очевидна: план работы на ближайшую неделю. Точнее корректировка плана, учитывая ситуацию, когда в строю только вице-спикер. Есть вероятность, что из-за ситуации с заболевшими часть недели перенесут, оставив точно вторник (17 ноября). Но окончательного решения нет и до понедельника не будет. Пока все настроены работать", – написал он.

По его словам, во вторник Рада планирует рассмотреть "закон Разумкова" про возврат е-декларирования и возможно другие законы, связанные с Конституционным Судом.

Также парламентарии рассмотрят постановление о надлежащей подготовки к карантинным мероприятиям и законопроект об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Также первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук заболел COVID-19.