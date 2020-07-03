В Раде произошли столкновения из-за закона Зеленского о ВНО для выпускников из ОРДЛО.

В Верховной Раде 3 июля произошел скандал из-за обсуждения закона о возможности выпускников из оккупированных территорий поступать в учебные заведения Украины без ВНО.

Так, спикер парламента Дмитрий Разумков даже перешел на крик из-за того, что депутаты, выступая против закона, заблокировали трибуну.

"Вы на меня не кричите! Не повышайте на меня голос!И пальцем на меня тоже тыкать не нужно! Я вам еще раз повторяю: не нужно на меня тыкать!", – сказал Разумков.

Скандал разгорелся из-за того, что нардепы хотели принять закон сразу и в первом, и во втором чтении. Однако партия "Европейская солидарность" выступила против. В итоге, нардепы пришли блокировать трибуну.

Разумков поставил на голосование в первом чтении. "За" проголосовало 266 голосов. После чего спикер дал минуту на выступление "Евросолидарности".

Представитель "ЕС" Михаил Забродский с трибуны заявил, что закон требует взвешенного обработки, поскольку в действующей редакции несет угрозы. В частности, он отметил, что принятие законопроекта умышленно затягивали на неделе, рассматривая поправки в закон об игорном бизнесе.

Депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко также настаивала на необходимости внесения правки, которая предоставила бы возможность поступления в вузы без ВНО и для детей погибших украинских воинов.

Во втором чтении "за" законопроект проголосовали 310 нардепов.

Отметим, речь идет об изменениях в Закон Украины "О высшем образовании", которые инициировал президент Владимир Зеленский. 24 июня он передал соответствующий законопроект в Верховную Раду.

Согласно ему, дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогли бы вступать в всех вузов Украины без необходимости сдавать ВНО. Кроме того, государство будет оплачивать их обучение.

Сейчас поступающие временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут претендовать на бесплатное обучение только в ограниченном перечне украинских высших учебных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в комитет Верховной Рады 1 июля планируется внести новый законопроект о медиа в Украине, который ранее был раскритикован представителями СМИ.