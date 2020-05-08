В Раде предложили отменить запрет георгиевской ленты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене запрета производства и пропаганды георгиевской ленты.
Автором документа является депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, сообщается на сайте парламента.
В Раде зарегистрировали законопроект об отмене запрета георгиевской ленты
depo.ua
Законопроект № 3457 "О признании утратившим силу закона Украины "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" зарегистрирован 8 мая.
Текст документа пока отсутствует на сайте Верховной Рады. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководства парламента.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской для детей устроили пропагандистские мероприятия. В учебных заведения провели так называемый "день георгиевской ленты".
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