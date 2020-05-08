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8 мая • обновлено в 22:55
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В Раде предложили отменить запрет георгиевской ленты

2.4т
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене запрета производства и пропаганды георгиевской ленты.

Автором документа является депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, сообщается на сайте парламента.

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене запрета георгиевской ленты

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене запрета георгиевской ленты

depo.ua

Законопроект № 3457 "О признании утратившим силу закона Украины "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" зарегистрирован 8 мая.

Текст документа пока отсутствует на сайте Верховной Рады. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководства парламента.

В Раде предложили отменить запрет георгиевской ленты

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской для детей устроили пропагандистские мероприятия. В учебных заведения провели так называемый "день георгиевской ленты".

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Декоммунизация в Украине
Персона
Нестор Шуфрич
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Верховная Рада Украины
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