В Раде предложили отменить запрет георгиевской ленты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене запрета производства и пропаганды георгиевской ленты.

Автором документа является депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, сообщается на сайте парламента.

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене запрета георгиевской ленты depo.ua

Законопроект № 3457 "О признании утратившим силу закона Украины "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" зарегистрирован 8 мая.

Текст документа пока отсутствует на сайте Верховной Рады. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководства парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской для детей устроили пропагандистские мероприятия. В учебных заведения провели так называемый "день георгиевской ленты".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram