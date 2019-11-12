В Раде появился новый народный депутат: кто он

Во вторник, 12 ноября, Сергей Рудык принял присягу народного депутата в зале Верховной Рады.

Как сообщает OBOZREVATEL, теперь в парламенте насчитывается 424 избранных депутата.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала самовыдвиженца Рудыка избранным депутатом ВР от 198-го избирательного округа Черкасской области. После пересчета результатов парламентских выборов было установлено, что Рудык набрал 18921 голосов избирателей.

Сергей Рудык родился 11 октября 1970 года в Черновцах. В 2014 году был впервые избран нардепом по избирательному округу № 198. Занимал должность главы подкомитета по вопросам государственного долга и финансирования государственного бюджета Комитета ВР по вопросам бюджета.

До избрания нардепом занимал должность председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Сергей Рудык в Раде Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа 2019 года Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе № 198.

29 августа в Раде Рудыку отказались выдавать депутатское удостоверение. Основанием для отказа стало письмо руководителя секретариата ЦИК, в котором сказано, что победа Рудыка на выборах обжаловалось в суде.

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