В Раде появилась новая политическая партия

Народные депутаты из группы "За майбутнє" в Верховной Раде Украины создали партию с одноименным названием.

Как сообщила пресс-служба депутатской группы в Facebook, партию "За будущее" возглавил нардеп Игорь Палица.

Учредительный съезд новой политсилы состоялся 20 мая.

"Мы идем, чтобы реализовать ожидания и желания людей как в экономике, так и в политике. На место беспорядка должен прийти видимый результат, которого ждет страна", – заявил Палица на съезде.

По его словам, новая партия пойдет на местные выборы.

В свою очередь сопредседатель группы "За майбутнє" Тарас Батенко отметил, что партия открыта к сотрудничеству с представителями различных направлений и политических взглядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, местные выборы в Украине пройдут без изменения даты – 25 октября 2020 года.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!