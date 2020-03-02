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3 марта • обновлено в 02:21
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В Раде определили топ-прогульщиков: озвучены фамилии

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За полгода работы Верховной Рады 9-го созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина".

Как передает "Опора", в обновленном парламенте с конца августа прошло более 1 миллиона 163 тысячи 115 нажатий на кнопку. В 40,7% случаев депутаты голосовали "за", в 27,9% – "воздержались", в 5,1% – "против". В 15,5% случаев депутаты не голосовали, еще в 10,8% – отсутствовали.

Больше всех голосований пропустил нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович (74%). 2-е и 3-е места также заняли его коллеги по фракции – Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%). Далее в списке идут Александр Дубинский ("Слуга народа"), Анжелика Лабунская и Юлия Тимошенко (обе – "Батькивщина").

Среди топ-прогульщиков оказались также Любовь Шпак ("Слуга народа"), Виталий Данилов ("Батькивщина"), Игорь Кисилев ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Олег Волошин ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Дмитрий Шенцев (внефракционный) и Юрий Солод ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Топ-прогульщики парламента

Топ-прогульщики парламента

oporaua.org

Как голосуют нардепы в Раде

Как голосуют нардепы в Раде

oporaua.org

Как голосуют нардепы в Раде

Как голосуют нардепы в Раде

oporaua.org

Как писал OBOZREVATEL, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович не только лидирует в списке прогульщиков Рады. Накануне он на заседании глав фракций парламента внезапно объявил о борьбе с "фашизмом" в Украине и включил советскую песню.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Теги
Партия "Европейская солидарность" Партия Вакарчука "Голос" Партия Слуга народа ВО Батьківщина "Оппозиционная платформа - За жизнь" Верховная Рада Украины
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