Рада провела внеочередное заседание из-за Зеленского: все подробности

Верховная Рада Украины провела внеочередное заседание в среду, 22 мая, для рассмотрения внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, который внес президент Владимир Зеленский.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что открывает сессию и без необходимых 226 голосов, закон позволяет. С третьего раза в зале зарегистрировались 240 народных депутатов.

OBOZREVATEL следил за заседанием онлайн (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца):

14:12 Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

Так, парламент не включил документ в повестку дня сессии. Его поддержали только 92 парламентария при необходимых 226.

После этого спикер Андрей Парубий закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

14:02 В Верховную Раду внесли альтернативу президентскому закону. Документ предусматривает выборы по открытым избирательным спискам.

13:31 Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко высказался против мажоритарной системы, но также выступил против чисто пропорциональной системы, которую предлагает Зеленский.

При этом он подчеркнул, что его фракция готова к досрочным выборам. "Наша команда идет в парламент", — сказал он.

13:10 В парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов в Раду.

"В аппарат Рады зашел законопроект, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским", — сообщил Парубий. Он дал поручение распечатать и раздать народным депутатам. А пока продолжатся выступления парламентариев.

"Я удивлен и разочарован. Президент предлагает закрытые списки на выборах", — добавил спикер Рады.

12:41 Глава "Народного фронта" Максим Бурбак заявил, что, распустив парламент, президент взял ответственность за Украину на себя и нарушил Конституцию, на которой давал присягу пару дней назад. Он подчеркнул, что не поддерживает инициативу Зеленского.

12:38 Глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко заявила о готовности ее фракции проголосовать за изменения в закон о выборах.

Юлия Тимошенко

12:20 Фракция "Блок Петра Порошенко" не поддержит законопроект о парламентских выборах.

Артур Герасимов

Глава фракции Артур Герасимов заявил, что поддерживает позицию Парубия. "Мы готовы к выборам в парламенте, но хотим напомнить, что этот указ грубо нарушает Конституцию Украины, и на встрече с президентом все об этом говорили", сказал он.

12:18 Группа "Відродження" передумала идти на выборы досрочно. В ней заявили, что не будут поддерживать законопроект об изменении в избирательное законодательство.

12:16 Парубий отметил, что в течение 30 минут президентский законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство будет подготовлен для регистрации в аппарате Рады.

"Один законопроект был подан два часа тому назад, и его зарегистрировали. Второй — в 11:45, но, к сожалению, он был передан с очень грубым нарушением регламента, в котором предусматривалось изменить и избирательную систему, и публичные закупки в одном законе", — сказал он.

12: 15 Парубий заявил, что по его мнению указ о роспуске парламента — это пренебрежение Конституцией. "Я понимаю, что не могу остановить указ президента... Поэтому с этой секунды буду действовать исключительно в рамках закона", — добавил он.

12:13 По словам Парубия, указ Зеленского заманивает Украину в конституционный кризис. Он напомнил, что готов подать жалобу в Конституционный суд.

Андрей Парубий

12:12 "Считаю, что роспуск парламента противоречит Конституции", — сказал Парубий.

12:07 С третьей попытки в Раде зарегистрировались 240 нардепов. Парубий открыл заседание.

12:02 На заседании зарегистрировались 222 парламентария. Со второй попытки — 207. Спикер Андрей Парубий заявил, что готов начать заседание и без необходимых 226 голосов — закон позволяет.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая он провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады.

Обсуждались две даты следующих выборов: 21 и 28 июля.

Вскоре Зеленский подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в Раду на 21 июля.

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