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3 сентября • обновлено в 19:07
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Пропорциональная система и 300 нардепов: Рада дала старт законопроекту Зеленского

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Народные депутаты Украины внесли в повестку дня сессии и направили в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в Основной закон об уменьшении конституционного состава Верховной Рады до 300 депутатов и введении только пропорциональной избирательной системы.

"За" на пленарном заседании во вторник, 3 сентября, проголосовали 258 народных избранников.

В случае принятия документа Радой будут внесены изменения в ст. 76 и 77 Конституции. Уже со следующего созыва количество нардепов могут уменьшить с 450 до 300.

Пропорциональная система и 300 нардепов: Рада дала старт законопроекту Зеленского

Скриншот из видео

Пропорциональная система и 300 нардепов: Рада дала старт законопроекту Зеленского

Скриншот из видео

Пропорциональная система и 300 нардепов: Рада дала старт законопроекту Зеленского

Скриншот из видео

В Основном законе предлагается прописать, что "народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком".

В ст. 77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в КСУ направили также

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