В Раде коронавирусом заразился еще один нардеп: "Батьківщина" пошла на самоизоляцию

У народного депутата фракции "Батьківщина" Олега Мейдича подтвердили наличие коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом во время открытия заседания правительства 20 мая заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. По ее словам, вся фракция "Батьківщина" сейчас находится на самоизоляции.

"Сегодня в зале нет фракции "Батьківщини". Один из наших коллег, Олег Мейдич, заболел. У него подтвердили коронавирус. Все депутаты фракции находятся на самоизоляции. Пока не будет проведено тестирование каждому депутату и не будет вывода о том, что они здоровы, депутаты не вернутся в сессионный зал", – сказала она.

Напомним, информация об инфицировании Мейдича впервые появилась 19 мая в неофициальном чате фракции "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на 16 мая ни среди нардепов, ни среди работников аппарата Рады не было больных коронавирус.

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