В проекте бюджета-2020 нет изменений, за которые голосовали люди – Тимошенко

Проект бюджета на следующий год разработан по лекалам старой власти. Он не отвечает ожиданиям украинцев и прямым задачам президента. Но возможности сделать документ таким, что даст старт обещанному завершению эпохи бедности, есть. Главное знать, что и как делать.

Об этом заявила лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Люди ждут от политики на следующий год существенных изменений. Этот бюджет сделан по старинке. Есть некоторые сдвиги, но они минимальны, только косметические", – заметила лидер "Батьківщини" и предложила несколько шагов, которые позволят большинству украинцам почувствовать изменения.

По мнению Юлии Тимошенко, Кабинет министров при разработке бюджета-2020 не учел все возможности увеличить его доходную часть, а соответственно и повысить социальные стандарты.

"Если в прошлом году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 49%, то в бюджете на 2020 год закладывается 45%. То есть минимальный уровень, от которого считаются все социальные стандарты, падает еще ниже. Поэтому нам надо немедленно делать выводы и менять структуру бюджета", – подчеркнула политик.

Приоритетом в наполнении госбюджета, уверена лидер "Батьківщини", должно стать решение проблем на таможне, от которой только за последние месяцы было недополучено 36 млдр гривен.

"Всем известно, что на нашей таможне просто дыра и государство теряет невероятные деньги, которые даже трудно сосчитать. МВФ и Всемирный банк уверяют, что у нас в тени находится 49% экономики, в том числе, это таможня", – отметила Юлия Тимошенко.

Вторая насущная проблема, решение которой позволит высвободить средства, которых государству хватит на удвоение пенсий – просмотр внешних долгов государства. Вместо начала реальных переговоров по реструктуризации государственных обязательств, правительство за последние месяцы увеличило заимствования на более, чем 160 млрд гривен.

"Долги надо реструктурировать так, чтобы и государство не потеряло авторитет в мире, и чтобы мы как страна не платили деньги, равные годовому Пенсионному фонду и не разрушали свою жизнь", – заметила лидер "Батьківщини".

Введение обязательного медицинского страхования, уверена Юлия Тимошенко, позволит существенно увеличить расходы на здравоохранение и зарплаты медикам.

"Нам нужно не судьям платить по 300 тыс. грн в месяц, а врачам и учителям, чтобы через два-три года мы просто не остались без специалистов образования и медицины", – подчеркнула Глава фракции.

Лидер "Батьківщини" также предложила в планах на 2020 год увеличить расходы на местные бюджеты для развития общин.

"Мэры городов после такого бюджета находятся на грани взрыва и они сейчас говорят о том, что им на следующий год урезали возможность жить общинам. Но мы же так с вами жить не можем и тарифы мы не можем оставить такие, которые у нас были последние пять лет ", – добавила Юлия Тимошенко.

Политик считает, что сегодня Украина не имеет времени на "критику ради критики". Зато всем чиновникам надо объединиться и исправить проект бюджета, сделав его таким, что обеспечит улучшение жизни каждого украинца.

Юлия Тимошенко передала министру финансов "Новый курс" – разработанную лучшими специалистами программу всеобъемлющих преобразований – и предложила помощь своей команды в работе над сметой в интересах граждан.

"Я бы хотела, чтобы мы разобрались в проблемах этого бюджета и определили, как нам успеть выйти на тот путь, который может дать реальные, существенные и ощутимые для людей изменения", – подытожила лидер партии.

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