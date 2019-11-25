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25 ноября • обновлено в 19:23
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"Не скрывает, на чьей он стороне": в "ПриватБанке" резко раскритиковали Дубинского

1.9т
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Независимый член набсовета "ПриватБанка" Роман Сульжик раскритиковал нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, заявив, что тот якобы злорадствовал из-за информации о неутешительном состоянии здоровья главы банка Петра Крумханзла.

Сульжик подчеркнул, что инфаркта у Крумханзла, о котором в частности заявлял нардеп от "СН", не было. Соответствующий пост в Facebook член набсовета опубликовал в понедельник, 25 ноября.

"Господин Дубинский не скрывает, на чьей он стороне – в своем посте он радуется тому, что тосты, которые он якобы услышал в компании бывших руководителей Привата, желая что бы Петр, "представитель Waffen-SS", "покинул Украину в любом состоянии", сбываются", – написал Сульжик.

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Александр Дубинский

Александр Дубинский

Скриншот из видео

"Во-первых, не дождетесь! Во-вторых, мне интересно, это нормально что глава банковского подкомитета в Верховной Раде позволяет себе подобное злорадство? Достоин ли человек, у которого напрочь отсутствуют базовая этика и порядочность, занимать такой важный пост в стране?" – продолжил он.

Сульжик также поинтересовался, что думают на этот счет глава фракции "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский, который, по его словам, звонил и искренне волновался о здоровье Петра и предлагал любую возможную помощь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Дубинский сообщил, что с начала 2019 года зарплаты и премии в "Ощадбанке" выросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основном, за счет вознаграждения топ-менеджмента.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
ПриватБанк Партия Слуга народа политика
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