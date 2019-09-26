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27 сентября • обновлено в 19:41
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В ПАСЕ задумали подлость для делегации Украины: о чем речь

9.6т Читать материал на украинском

Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время осенней сессии.

Об этом стало известно из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной Рады, передает "Европейская правда".

Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована на прошлой неделе, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в сессии. Тогда в Раде отметили, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

Однако в адрес новой делегации пришло письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставятся под сомнение полномочия старого представительства. Член делегации, народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что такое письмо действительно было.

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

24 канал

На своей странице в Facebook он также написал, что "если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то, поскольку такая создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11:30 утра 30 сентября утратит свои полномочия, а новая не приобретет. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ".

По правилам организации подать список делегации в ПАСЕ нужно в течение шести месяцев после парламентских выборов. То есть предыдущий состав утратит полномочия 21 января 2020 года. Публикации на сайтах госорганов не имеют юридического веса.

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Об утверждении делегации Рада должна сообщить ПАСЕ официально. Собеседники "Европейской правды" в парламенте и МИД утверждают, что такое сообщение Украина не отправляла.

В случае если в секретариате ПАСЕ осуществят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно имеют право приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций. Правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Смотрищь на вас рагулей,и диву даешься,че вы за насекомые какие то?Шебуршитесь на счет этой ПАРЕ,ехать не ехать,да где вам еще гомно на Россию лить как не там??Тепилы во главе с Лешиком Гончаренко должны быть там по определению,вы че не понимаете??
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van Dijk Max
van Dijk Max
ехать нада , зеленочкой там побаловаться , колесикоф поподжигати, мусорные бочки там всякие , тоесть показать европе , что есть самая демократия и культура
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70rus xxx
70rus xxx
Это ПОДЛО,МЕРЗКО!!!!!!А что прежняя делегация добровольно удалилась,то не в чет.Айяяй,какая подлость.На миротворец ПАСЕ.
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