В партию Зеленского попал прокурор, поющий шансон: видеофакт

В список кандидатов в народные депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" вошел прокурор Днепровской областной прокуратуры Владлен Неклюдов, который поет на трех языках и записывает клипы.

Об этом пишет "Первый городской". По данным СМИ, пел он даже для генерального прокурора времени президентства Виктора Януковича Виктора Пшонки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, стало известно, что в 2015 году Неклюдов хотел возглавить Криворожскую прокуратуру №2, однако на конкурсе оказался на 14 месте из 16, провалив тест на общие способности.

Владлен Неклюдов theБабель

Владлен Неклюдов YouTube

Владлен Неклюдов YouTube

Владлен Неклюдов YouTube

Владлен Неклюдов YouTube

Владлен Неклюдов Первый городской

Также он был прокурором в резонансном деле – ДТП в Кривом Роге, которое произошло в 2018 году. Тогда столкнулись маршрутка, легковая Mazda и автобус, в результате чего погибли 9 человек.

Отмечается, что вокалом он занимается уже давно и охотно размещает клипы на свои песни в интернете. У прокурора есть свой YouTube-канал, который, как отмечено в описании, "создан для тех, кто любит музыку и авторство и всё, что с ней связано".

На внеочередные выборы в Верховную Раду в партии "Слуга народа" Неклюдов идет под номером 37.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В избирательном списке партии также оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram