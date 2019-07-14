В партии "Голос" рассказали, как уничтожить "судебных баронов"

В партии Святослава Вакарчука "Голос" собираются перезагрузить систему отбора и надзора за судьями, реформируя Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявил заместитель председателя партии "Голос", Ярослав Юрчишин.

"Больше, чем две трети судебной системы заполнены судьями старого формата, в том числе есть и те, кого можно назвать" судебным баронами ". Это следствие того, что в отборочных и дисциплинарных комиссиях сидят такие же люди. Они никогда не дадут шанс (или дадут минимальный) тем, кто хочет стать судьей не из системы " – считает представитель партии Вакарчука.

"Мы не планируем в очередной раз пускать всех судей на переаттестацию, поскольку они и так недавно проходили проверку. А хотим изменить подход к формированию ВККС и ВСП. Это первая задача.

А второе – на основе выводов общественных экспертов (как международных, так и украинских) "почистить" нынешнюю судебную систему. Речь идет о тех выводах Общественного совета добродетели (ОСД), которые были проигнорированы ВККС, как и ВСП " – добавил Я. Юрчишин.

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