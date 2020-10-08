В ОП объяснили, почему Зеленский охотнее дает интервью иностранным СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон дал интервью ведущему программы HARDtalk на телеканале BBC Стивену Сакуру.

Как сообщил в Facebook cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в Украине, в отличие от Великобритании, отсутствует нейтральный медийный рынок, на котором подают информацию именно как информацию, а не как "оценочные суждения" или просто хайп.

"Когда ты об этом говоришь, тебя не хотят слышать, понимать и молниеносно обвиняют в попытке... цензурировать. А еще упорно обижаются на не сильно выраженное желание давать интервью нашим. Почему? Потому что разговоры должны быть жесткими, откровенными, но все-таки взаимно уважительными", – отметил он.

По словам Подоляка, HARDtalk – это всегда крайне тяжелый эфир для любого политика, потому что никто никого не жалеет, рванный темп и много острых вопросов, а главная цель интервью – показать реальное лицо политика.

"Многие политики потом сильно обижались на интервьюера. Однако Владимир Зеленский самолично категорически настоял на желательности его присутствия на "Харде" с Сакуром, на максимально жестком формате и на желании сказать чуть резче, чем обычно", – утверждает советник.

Он добавил, что президент хочет больше хороших правдивых эфиров, но чтобы "без преднамеренного хайпа".

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Зеленский дал большое интервью изданию Politico Europe, где рассказал о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и о ситуации на Донбассе.