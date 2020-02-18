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18 февраля • обновлено в 13:36
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"В моем мозгу я закончил войну!" Всплыло видео со странным заявлением Зеленского

6.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский на Украинском ланче в Мюнхене заявил, что "в своем мозгу закончил войну".

Ролик опубликовал журналист Валерий Калныш, который присутствовал на мероприятии, на канале в YouTube. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Я получил статистику и в январе я увидел снова обострение, снова жертвы. Было очень больно. Что ты делаешь? Ты начинаешь продолжать диалог. Мы просто звоним всем коллегам, проговариваем, давайте успокоимся", – сказал во время выступления Зеленский.

"Что будет дальше, как мы закончим войну, не зависит только от Украины. В моей ментальности, в моей культуре и в моем мозгу я закончил войну. Это наша территория", – продолжил президент.

Калныша возмутило выступление Зеленского.

"Президент воюющей страны; человек, который за полчаса до этого ярко пытался донести западной общественности суть войны в своей стране, использовав образ часов, где движущаяся секундная стрелка забирает жизни конкретных людей, не имеет право, повторюсь, даже в кругу друзей, говорить, что для себя он эту войну закончил. А он это сказал. "В моем мозгу я закончил войну" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери. Позже Зеленский обвинил Путина в срыве мира на востоке Украины

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Германия Мюнхен
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Комментарии
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
горбатого тільки могила справить
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Гоша Злой
Гоша Злой
оно же пацифист....особенно с утра
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
О том что у тебя в мозгу(лично я знаю прекрасно)ты матерям погибших героев скажи!.Люди за страну кровь проливают а оно чушь несёт.
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фил филька
фил филька
Костюченко Григорий, как думаешь родителям детей что на аллее ангелов лежат тоже сказать или ему следует матерями героев ограничиться?
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