"В моем мозгу я закончил войну!" Всплыло видео со странным заявлением Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на Украинском ланче в Мюнхене заявил, что "в своем мозгу закончил войну".

Ролик опубликовал журналист Валерий Калныш, который присутствовал на мероприятии, на канале в YouTube. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Я получил статистику и в январе я увидел снова обострение, снова жертвы. Было очень больно. Что ты делаешь? Ты начинаешь продолжать диалог. Мы просто звоним всем коллегам, проговариваем, давайте успокоимся", – сказал во время выступления Зеленский.

"Что будет дальше, как мы закончим войну, не зависит только от Украины. В моей ментальности, в моей культуре и в моем мозгу я закончил войну. Это наша территория", – продолжил президент.

Калныша возмутило выступление Зеленского.

"Президент воюющей страны; человек, который за полчаса до этого ярко пытался донести западной общественности суть войны в своей стране, использовав образ часов, где движущаяся секундная стрелка забирает жизни конкретных людей, не имеет право, повторюсь, даже в кругу друзей, говорить, что для себя он эту войну закончил. А он это сказал. "В моем мозгу я закончил войну" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери. Позже Зеленский обвинил Путина в срыве мира на востоке Украины

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