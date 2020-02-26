В Минске обсудили попытку прорыва под Золотым и коронавирус: все детали встречи ТКГ

В среду, 26 февраля, в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, на котором Украина осудила нападение террористов на ВСУ на Луганщине 18 февраля.

Детали встречи сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Киева, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, украинская сторона призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц и предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста.

В Минске обсудили попытку прорыва под Золотым и коронавирус

"Особенно вопиющим нарушением 18 февраля 2020 года стала попытка НВФ устроить провокацию, способную поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе. Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже", – подчеркнула Олифер.

Она добавила, что системные нарушения режима прекращения огня не только тормозят, а отбрасывают назад процесс мирного урегулирования. Возвращение неподконтрольной Украины части Донбасса к мирной жизни должна начаться по выполнению безопасности блока Минских соглашений.

"Еще раз подчеркиваю: без выполнения безопасности составляющей Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинской-российской границей", – отметил на встрече Кучма.

Олифер также рассказала, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков содержащихся лиц.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", – резюмировала пресс-секретарь Кучмы.

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