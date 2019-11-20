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20 ноября • обновлено в 22:45
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Зеркаль покинет МИД: дипломат прояснил последствия для Украины

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По всей видимости, в МИД Украины уже начали искать замену заместителю министра Елене Зеркаль, которая в ближайшее время планирует уйти с должности.

Такое мнение высказал директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Сергей Корсунский в эфире ObozTV. Он подчеркнул, что "заменить такого классного специалиста будет нелегко".

Корсунский выразил сомнения, что в самом министерстве отыщутся профессионалы, которую смогли бы претендовать на место Зеркаль.

"Но в структуре МИД – если не в центральном аппарате, то за границей – у нас есть квалифицированные юристы-международники, которые могут быть привлечены к этой работе. Я думаю, поиск уже проводится. Все прекрасно понимают последствия этого увольнения", – отметил он.

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По прогнозам дипломата, нового замминистра по вопросам европейской интеграции могут представить в январе 2020 года. Он напомнил, что в декабре на западе начинаются "рождественские каникулы", поэтому некоторое время в запасе еще остается.

Корсунский обратил внимание, что именно Зеркаль представляет позицию Киева по делам "Украина против России" в международных судах.

"Излагать правильно аргументы, правильно подбирать термины, слова, ссылки на конвенции, на нюансы, которые касаются дела – это очень важно. Нам, неспециалистам по международному праву, кажется очевидным: есть агрессор, есть война, потери… И нам кажется, что каждый суд это легко примет во внимание. На самом деле, это не так", – объяснил он.

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Эксперт добавил, что работа Зеркаль и ее команды очень серьезная и кропотливая, которая "тянется месяцами, если не годами".

"Юристы формулируют буквально каждое слово, рассматривают его под рентгеном. Дискутируют между собой, чтобы все это выложить в суде… Насколько я понимаю, команда, которая работала с Зеркаль, настолько мастерски научилась это делать, что мы получаем позитивные результаты. Заменить такого классного специалиста – нелегко. Но что делать, если она приняла такое решение. А наши позиции надо отстаивать", – рассказал Корсунский.

Елена Зеркаль представляет позицию Украины в международных судах

Елена Зеркаль представляет позицию Украины в международных судах

facebook.com/lana.zerkal

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеркаль заявила, что покинет свой пост сразу после процессуальных слушаний в Гааге по новому арбитражу, связанному с захватом Россией украинских моряков и кораблей в ноябре 2018 года. Свой уход Зеркаль объяснила тем, что "не может оказывать сопротивление (России. – Ред.), будучи дипломатом внутри МИД, которое выполняет решения президента".

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Автор
Наталья Глазова Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей Корсунский Елена Зеркаль
Место
Украина
Теги
Международный уголовный суд в Гааге Международный суд ООН Министерство иностранных дел Украины
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