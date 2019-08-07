В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским обсуждал предоставление террористическим "Л/ДНР" особого юридического статуса.

Путин заявил, что для соблюдения перемирия нужно "исключить обстрел украинскими войсками населенных пунктов Донбасса". Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

"Для деэскалации конфликта необходимо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса", – раскрыла подробности разговора российская сторона.

Помимо этого, президенты обсуждали взаимодействие в "нормандском формате" и обмен пленными.

Владимир Путин Известия

Как писал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

7 августа Зеленский дал пресс-конференцию, во время которой сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем. По словам украинского президента, он сказал ему, что "это не приближает нас к миру".

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