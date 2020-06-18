В Киеве начался суд по 'делу' Порошенко: все детали, фото и видео

В Печерском районном суде Киева 18 июня избирают меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в деле о якобы нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Судебное заседание началось в 15:15. Процесс ведет скандальный судья Сергей Вовк, который в 2012 году приговорил к четырем годам тюрьмы Юрия Луценко. Под зданием суда в это время проходит масштабная акция в поддержку Порошенко.

Ранее в Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой заявили, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога. Вместе с тем, адвокаты пятого президента заявили, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное, а сама Венедиктова – первый в истории руководитель ОГП, который фактически поставил под сомнение конституционные полномочия президента Украины.

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности"

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности"

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности"

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности"

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности"

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