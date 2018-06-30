"В Киев и Львов введем!" Порошенко довел россиян до бешенства мощным посланием

Президент Украины Петр Порошенко назвал "тестом для Кремля" вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс.

На своей странице в Facebook глава государства подчеркнул, что это - единственный эффективный путь к мирному урегулированию на оккупированных территориях.

"Предложение по миссии на Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", — написал он.

При этом россияне крайне негативно отреагировали на мощное послание украинского президента. "Вооруженные силы Российской Федерации находятся в полной боевой готовности. Пусть попробуют", - пишут они под соответствующей новостью на RT.

"Очень не хочется миротворцев РФ в Киев и Львов вводить", - посыпались угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" заявил, что террористы намерены расстреливать миротворцев ООН, если они будут введены на условиях Украины.