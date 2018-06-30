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"В Киев и Львов введем!" Порошенко довел россиян до бешенства мощным посланием

6.1тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко назвал "тестом для Кремля" вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс.

На своей странице в Facebook глава государства подчеркнул, что это - единственный эффективный путь к мирному урегулированию на оккупированных территориях.

"Предложение по миссии на Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", — написал он.

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При этом россияне крайне негативно отреагировали на мощное послание украинского президента. "Вооруженные силы Российской Федерации находятся в полной боевой готовности. Пусть попробуют", - пишут они под соответствующей новостью на RT.

"Очень не хочется миротворцев РФ в Киев и Львов вводить", - посыпались угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" заявил, что террористы намерены расстреливать миротворцев ООН, если они будут введены на условиях Украины.

Читайте все новости по теме "Миротворческая миссия ООН" на Обозревателе.

Темы
Миротворческая миссия ООНРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Россия
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Да,уж....((((Хохловыблядки,не переживайте!Мы-не только в истерике,мы скоро развалимся)))
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Daks Viktor
Daks Viktor
Ніби, хтось буде питати дозволу мокшанських мавпосвиней...
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
До чего ж тупые пропагандоны значения слов "бешенство" и "истерика" не знают.А петины бредни могут вызвать лишь смех
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Д Алексей
Д Алексей
Кастрюлев Мыкола, смех вызывают твои комменты, уебок аленина
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