"Верну всех погибших": полный текст обращения Зеленского по катастрофе Boeing 737

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что тела всех погибших при крушении Boeing 737 в Иране будут возвращены, а виновные за трагедию – наказаны.

С соответствующими словами украинский глава обратился к соотечественникам в субботу, 11 января (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Далее предлагаем ознакомиться с полным текстом обращения Зеленского (на языке оригинала):

Зеленский обратился к украинцам после катастрофы с самолетом МАУ Коллаж

Шановні українці!

Щойно я провів телефонну розмову з Президентом Ірану Хасаном Рухані.

Він офіційно попросив вибачення в усієї України та родичів загиблих і визнав факт того, що Іран збив український "Боїнг-737".

Зараз я хочу й нарешті можу детально, покроково розповісти про всі дії української влади, починаючи з трагічного ранку 8 січня.

Одразу після авіакатастрофи створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України.

На місце події, в аеропорт Імама Хомейні, прибули посол і консул України в Ірані.

Відбулося позачергове засідання уряду, на якому ухвалено рішення про створення та відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи.

До неї ввійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та представники компанії МАУ.

Ми відправили до Тегерана найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз.

Офіс Генерального прокурора України звернувся до Ірану, до Канади, Швеції та Великої Британії з пропозицією про створення міжнародної слідчої групи.

9 січня, о 3:30 наша пошуково-рятувальна група прибула в Тегеран і через 2 години розпочала роботу на місці катастрофи.

У мене відбулася розмова з Президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами. Вони отримали доступ до фрагментів літака, "чорних скриньок", записів радарів і диспетчерів з центру управління польотами.

Вранці 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, зокрема про можливість збиття українського літака ракетою.

Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразки ДНК їхніх родичів. Зокрема борт-провідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території.

Я провів робочі консультації з нашими міжнародними партнерами – прем’єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії, президентами Ірану та Афганістану, й наголосив на необхідності спільних дій задля розслідування обставини цієї трагедії.

Ближче до вечора з’явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського "Боїнга".

Ми закликали всіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію.

Ми працювали системно, без істерик заради одного – досягнення результату, а саме – з’ясування правди щодо обставин авіакатастрофи.

10 січня у мене відбулася розмова з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу й корисну інформацію для розслідування.

Також важливу інформацію передала Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс.

Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані.

Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно й цілодобово. Їхня висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду.

І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі.

Цьому також безперечно сприяла й підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій – від імені українського народу.

Зараз група українських експертів продовжує свою роботу.

Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій.

Наразі вони намагаються реконструювати літак.

Повертаючись до розмови з Президентом Ірану.

Ми домовилися, що просто зараз ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну.

Це повинно статися найближчим часом.

Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – "чорних скриньок".

Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації.

Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться.

Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України.

Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих.

Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.

Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам.

Заради людини, яка повинна у цьому бурхливому світі почуватися безпечно – на землі, воді чи в повітрі.

Бо людина і її життя мають бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика.

Дорогі українці!

У ці тяжкі дні для кожного з нас я хочу сказати таке.

Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам'ять.

Усі винні будуть покарані.

Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були.

Как писал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.

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