В Харькове решили управлять городом без Кернеса

Харьковский городской совет изменил регламент своей работы, чтобы управлять городом без действующего мэра Геннадия Кернеса.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 2 декабря. Для работы сессии, которая транслировалась на YouTube, зарегистрировались 66 депутатов, в повестку дня было включено 24 вопроса и "Разное".

Отметим, что это было заседание мэрии Харькова старого созыва, где у партии Кернеса большинство. И смысл принятых изменений заключается в том, чтобы провести первую сессию нового горсовета, на которой можно будет избрать его нового секретаря без присяги мэра.

Так, в виду отсутствия в Харькове избранного на местных выборах 25 октября мэра управлять городом будет именно секретарь горсовета.

Как известно, Геннадий Кернес с сентября находится на лечении в Германии. В его окружении утверждают, что он поправляется. Тем временем о реальном состоянии здоровья политика до сих пор ходят очень противоречивые слухи, и вышеупомянутые изменения в регламент мэрии еще больше их подогревают.

Напомним, что по результатам подсчета 100% протоколов, выборы мэра Харькова 25 октября выиграл действующий глава города Геннадий Кернес. Он набрал 60,34% голосов.

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