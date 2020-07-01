В партии "Европейская солидарность" опубликовали видеоролик, в котором студента 3 курса потролила генерального прокурора Украины Ирина Венедиктову, которая заявила, что пятому президенту Петру Порошенко надо якобы "доказывать свою невиновность в суде".

Видео было опубликовано в Facebook "ЕС". Накануне Венедиктова записала ролик, в котором якобы объяснила суть незаконного дела против лидера оппозиции. В нем генпрокурор заявила: "предлагаю пятому президенту Украины [...] воспользоваться правом на защиту способом предусмотренным законом и доказывать в суде свою невиновность".

Со своей стороны, в видеоролике "ЕС", студентка 3 курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченка объясняет: согласно Конституции Украины, граждане не должны доказывать свою невиновность в суде, поскольку в стране существует презумпция невиновности.

"Зеленский и его команда, в том числе его 300-процентный генпрокурор Венедиктова, даже не знакомы с Конституцией. Они не знают, что в демократической стране есть презумпция невиновности. В части 2 статьи 62 Конституции Украины четко написано: ни одно лицо не обязано доказывать свою невиновность в суде. И наоборот – виновность лица должна доказывать другая сторона и только законным путем. Это просто основа всех основ. Как генпрокурор может этого не знать?", – отметила она.

В "Европейской солидарности" назвали "видосик" генпрокурора – оговоркой по Фрейду.

"Видосик генпрокурора – это настоящая оговорка по Фрейду. Венедиктова подтвердила, что получила указание президента Зеленского преследовать лидера оппозиции Порошенко. PS: Чтобы для них было лучше понятно, в ролике использованы элементы советской классики", – отметили в политсиле.

Студентка потролила Венедиктову за "видосик" для Порошенко Facebook "Европейской солидарности"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети активно обсуждали и шутили об уголовном производстве против пятого президента Украины Петра Порошенко – за получение Томоса и образования Православной церкви Украины.