В Европейской народной партии (ЕНП) заявили, что обеспокоены политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом после саммита ЕНП написал президент партии Дональд Туск на своей странице в Twitter. По его словам, обвинения против лидера "Европейской солидарности" являются политически мотивированным.

"Европейская народная партия очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политически мотивированное преследование и не могут быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов", – написал Туск.

Он также добавил, что ЕНП поддерживает продолжение реформ и призывает Украину не терять свой шанс.

"Украина не должна упустить свой шанс выполнить свою программу реформ. ЕНП поддержит Украину на этом пути", – подчеркнул Туск.

Отметим, 17 июня Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Владимира Зеленского от политического преследования пятого президента Порошенко. Также третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Зеленский должен не преследовать Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

В то же время дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что преследование Порошенко со стороны Владимира Зеленского будут в центре внимания европейских партнеров.

В Европейской народной партии назвали дело против Порошенко политически мотивированным

Как сообщал OBOZREVATEL, член Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что 18 июня во время онлайн-саммита Восточного партнерства в лидеров европейских государств могут возникнуть вопросы к президенту Владимира Зеленского из-за преследования Порошенко.