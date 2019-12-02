В "ЕС" выдвинули жесткие условия Зеленскому: чего требуют

На согласительном совете, в понедельник 2 декабря, партия "Европейская солидарность" выдвинула президенту Владимиру Зеленскому несколько требований.

В частности, представитель фракции Ирина Геращенко заявила, что президент должен встретиться с лидерами фракций Верховной Рады и проинформировать о переговорных позициях, которые он будет представлять на нормандской встрече в Париже.

Она подчеркнула, что страну беспокоит план – существует ли он вообще, – с которым президент поедет на "нормандский формат" в Париже. Также политик подчеркнула, что "ЕС" требует исключительно временный статус осуществления местного самоуправления по особому порядку во временно оккупированных районах Донбасса.

В "ЕС" выдвинули требования Владимиру Зеленскому

"Мы никогда не поддержим ничего, что будет работать на федерализацию, на прямые переговоры с боевиками для того, чтобы вывести Россию из-под санкций и замораживания конфликта. Очень важно, чтобы накануне этой встречи президент нашел время встретиться с лидерами парламентских фракций", – подчеркнула Геращенко.

Также в "ЕС" потребовали создать в парламенте временную следственную комиссию по расследованию случаев вмешательства властей в работу силовых органов.

"Беспокоит то, что вместо того, чтобы строить сильное государство, мы превращаемся в полицейское государство, где "кошмарят" активистов, волонтеров, военных, где уклонисты воюют с резервистами и армией. Сегодня у нас происходят допросы женщин-военных, суды над военными, которые в критические для страны дни не прятались в кустах, а защищали государство", – отметила Геращенко.

По ее убеждению, сейчас существует прямое вмешательство властей в работу силовых органов, что было зафиксировано в соответствующих телефонных разговорах, которые обнародованы в СМИ.

"Мы за ГБР, но независимое от Офиса президента. Поэтому просим создать ВСК, которая сможет расследовать эти вопросы", – сказала Геращенко.

Также депутат отметила, что настойчивая позиция фракции "Европейская солидарность" заставила команду Зеленского пересмотреть свое решение о неучастии представителей Украины в декабрьском саммита НАТО в Лондоне.

Так, в Лондон срочно командирован министр Пристайко. По словам нардепа, украинская власть должна подтвердить курс Украины на получение ПДЧ в НАТО, потому Верховная Рада обязана на ближайшем пленарном заседании принять соответствующее постановление, инициированное депутатами от фракции "Европейская солидарность".

"В эти дни в Лондоне происходит мероприятия высокого уровня стран-членов НАТО. И благодаря жесткой критике фракции "Европейская солидарность" Министерство иностранных дел изменило свою позицию и министр примет участие в этом заседании. В этом контексте мы требуем от руководства Верховной Рады уже завтра поставить в повестку дня заявление ВР № 2327. Это апелляция к нашим партнерам в НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ ", – отметила парламентарий.

Также Геращенко подчеркнула, что партнеры Украины по НАТО не до конца осознают тот большой вклад, который Украина и наши военные ежедневно делают для защиты безопасности континента.

"Вчера на востоке погибло еще двое наших военных – "альфовцев". Это элита страны ... Европа должна ценить вклад Украины, ту дорогую цену, которую мы платим за безопасность континента. Мы имеем право получить ПДЧ. Но для этого и Украина должна занимать проактивную позицию, а не молчать", – заметила политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Геращенко заявила, что украинская власть должна максимально эффективно использовать каждую возможность для того, чтобы напоминать международным партнерам Украины о последствиях российской агрессии и укреплять позиции нашего государства в мире.

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