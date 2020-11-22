В Днепре признали безопасность избирательных участков, процесс голосования проходил быстро

В Днепре продолжается второй тур выборов городского головы. Процесс голосования идет быстро: избиратели заполняют только один бюллетень, размером с ладонь.

Избирательные участки обеспечены всем необходимым для соблюдения санитарно-эпидемических норм. Об этом во время брифинга в 16:00 22 ноября сообщил директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики горсовета Днепра Артем Ниделько.

"Для избирателей созданы все необходимые условия. На участках соблюдены жесткие санитарно-эпидемические нормы. Также, как сообщалось ранее, автотранспортные предприятия инициировали сегодня бесплатный проезд для тех днепрян, которые голосуют. Напоминаю также о советах врачей: у вас есть хорошая возможность не только воспользоваться своим правом на волеизъявление, но и укрепить свой иммунитет и прогуляться пешком до избирательного участка", – подчеркнул господин Ниделько.

Сейчас процесс голосования проходит спокойно, существенных нарушений, которые могут повлиять на волеизъявление днепрян, не обнаружено.

Впрочем в милицию поступает информация о попытках подкупа избирателей: "В брифинге должны были участвовать представители Национальной полиции, но сейчас они отрабатывают оперативную информацию о возможных правонарушениях на выборах. Напоминаю, что фотографирование бюллетеня – это нарушение тайны голосования (статья 159 Уголовного Кодекса Украины, – ред.), которое наказуемо тремя годами лишения свободы", – отметил Ниделько.

Как сообщалось ранее, 22 ноября, жители Днепра выбирают мэра во втором туре местных выборов. Голосование проходит на 425 участках во всех районах города. Все они утром открылись вовремя и работать до 20:00.