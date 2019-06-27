Узника Кремля удерживают в Украине: опубликованы подробности

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям, пять месяцев отбывает наказание в Украине в колонии Харькова.

Об этом сообщило "Громадське ТБ". По словам политзаключенного, он отбывает там наказание с 1 марта 2019 года. Эту информацию подтвердило "Громадському" и руководство Диканевской колонии №12.

Сергей Литвинов Фото: Александр Назаров /Громадське

Статья, по которой его осудили в РФ и за которую он отбывает наказание – разбой. В России он провел в тюрьме пять лет. Ему осталось еще 3,5 года отсидеть в Украине, подтвердило руководство Диканевской колонии.

Журналисты "Громадського" спросили, как он попал в Украину. Литвинов ответил: "Я сам не понимаю, что здесь делаю, меня депортировали на родину из Магадана. В Магадане в суде мне сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома, но Украина не могла такого сказать. Привезли меня в Старобельск в СИЗО, заседание Беловодский суд (районный суд в Луганской области. - Ред.) проводил без меня, и суд уже меня отправил сюда в исправительную колонию".

Он добавил, что написал письмо с просьбой помиловании президенту Украины Владимиру Зеленскому. Руководство колонии подтвердило, что документы на помилование 27 июня направили в Киев.

Сергей Литвинов Фото: Александр Назаров /Громадське

Уроженца села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону, когда он там лечился – у него было воспаление челюсти, а больница в Станице тогда была захвачена боевиками "ЛНР".

Россияне его обвинили в том, что он в составе украинского батальона "Днепр-1" "убивал мирных жителей в селах Луганщины".

Литвинову грозило 25 лет тюрьмы. Но адвокат Виктор Паршутикин добился изменения статьи на "разбой", доказав, что жертв с такими фамилиями, которые были в материалах дела и которых якобы убил Литвинов, не существовало в принципе. Так же как и батальон "Днепр-1" никогда не воевал в Луганской области.

В конце суд Ростова признал его виновным в том, что он якобы украл для нужд батальона два автомобиля. На суде же был подставной потерпевший, чьи автомобили якобы пропали.

"Я никогда не видел этого человека, и никогда ничего не крал, я простой колхозник", –рассказывает Литвинов.

Сергей Литвинов Фото: Александр Назаров /Громадське

Также адвокат Паршуткин доказал, что Литвинова пытали на допросах, и при задержании. "Меня подвязывали на дерево, пускали по мне ток, стреляли между ног, я терял сознание, они себя называли людьми Захарченко (экс-главы "ДНР")", – рассказал он "Громадському".

Но суд Ростова признал Литвинова виновным в разбое и приговорил к 8,6 годам заключения. В 2016 году его переправили в колонию Магадана. В июне 2016-го Литвинов даже передал через адвоката заявление с требованием от России официальных извинений за незаконное уголовное преследование. И Генпрокуратура РФ извинилась перед осужденным украинцем.

Родным Литвинов звонит из колонии раз в неделю. Они не могут из-за финансовых затруднений приезжать к нему с передачами, сообщили в "Громадському". "Мне нужна и еда, и одежда, и обувь, и сигареты, средства гигиены, белье, вы же передадите это туда в Киев?" – говорит политзаключенный.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов, который отвечает за экстрадицию, подтвердил журналистам, что ему известно о ситуации. "В этой ситуации я, к сожалению, не могу давать комментарий по телефону, это может официально через запрос прокомментировать только министерство".

Журналисты направили официальный запрос в Минюст и ждут ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три захваченные украинские военно-морские корабли и отпустить 24 пленных моряков.

Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.

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