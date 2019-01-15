''Узнает весь мир'': Украина подготовила для Путина ''публичный удар'' в Черном море

Украина призвала Болгарию не принимать российский корабль BEST-1 в порту города Бургас.

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заявил, если Болгария примет судно, то это означает, что она не поддерживает санкции против России как члена Евросоюза, передает Faktor.

"Завтра у меня будет несколько встреч в МИДе и в парламенте, чтобы прокомментировать ситуацию. Мы будем настаивать на том, чтобы российские суда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды. Это не первый случай провокации со стороны Кремля. Такие действия не только не прекращаются, но и усиливаются. У меня есть задача предоставить информацию в МИД, а затем я сообщу и СМИ, что произошло. Мы заинтересованы во всем этом, чтобы добиться публичности", – сообщил дипломат.

Владимир Путин

Отметим, что российский корабль "БЕСТ-1" с углем из порта Ростов-на-Дону отправился в Бургас. Судно вошло в оккупированный Крым, тем самым нарушив государственные границы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.

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