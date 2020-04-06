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6 апреля • обновлено в 22:09
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Увольнение Трепака: ВСК потребовала от Венедиктовой объяснить давление

2.4т
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Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию нападений на общественных активистов обеспокоена информацией о давлении на экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака. Его якобы вынуждали подписать подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко.

На скандальную ситуацию на своей странице в Facebook отреагировал глава ВСК Игорь Василив. По его словам, попытка давления на Трепака противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам.

Ирина Венедиктова

Ирина Венедиктова

LIGA.net

"Требуем предоставить официальные разъяснения относительно давления на Виктора Трепака с целью подписания подозрения общественному активисту Сергею Стерненко и освобождения от функциональных обязанностей по координации департамента, который расследовал дело убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов", – написал Василив.

Он подчеркнул, что соответствующее обращение относительно обстоятельств, изложенных Трепаком в рапорте, будет официально отправлено на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Ирина Венедиктова Виктор Трепак Сергей Стерненко Екатерина Гандзюк
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
стукач сбу.крышеватель торговцев смертью .зарезал атошника.хоть какойто гешефт есть
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . писТа
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