Увольнение Трепака: ВСК потребовала от Венедиктовой объяснить давление

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию нападений на общественных активистов обеспокоена информацией о давлении на экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака. Его якобы вынуждали подписать подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко.

На скандальную ситуацию на своей странице в Facebook отреагировал глава ВСК Игорь Василив. По его словам, попытка давления на Трепака противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам.

Ирина Венедиктова LIGA.net

"Требуем предоставить официальные разъяснения относительно давления на Виктора Трепака с целью подписания подозрения общественному активисту Сергею Стерненко и освобождения от функциональных обязанностей по координации департамента, который расследовал дело убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов", – написал Василив.

Он подчеркнул, что соответствующее обращение относительно обстоятельств, изложенных Трепаком в рапорте, будет официально отправлено на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

причиной отставки Трепака называлось то, что генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила его от всех резонансных дел, которые расследовала СБУ. В том числе – от дела о нападении на Екатерину Гандзюк, от дел Майдана и дела о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко.

В свою очередь экс-генпрокурор Руслан Рябошапка усомнился в том, что дело об убийстве Екатерины Гандзюк будет расследовано после увольнения заместителя главы ведомства Виктора Трепака.

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