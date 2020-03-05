Главная Новости
5 марта • обновлено в 19:19
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Увольнение Рябошапки: Юрий Бутусов назвал причину

3.8т
Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка будет уволен, потому что он был другом и доверенным лицом бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

Богдан же был "политической крышей" и точкой опоры для Рябошапки, написал на своей странице в Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов.

Сергей Ионушас может заменить Руслана Рябошапку на посту генпрокурора

Сергей Ионушас может заменить Руслана Рябошапку на посту генпрокурора

"Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак зачистку людей Богдана во власти одобряет и способствует, и увольнение Рябошапки поддерживают и все другие центры влияния вокруг Зеленского, и большинство депутатов "Слуг народа", и Коломойский, и у каждого свои резоны" – отметил журналист.

Бутусов уверен, что новым генпрокурором будет избран тот самый Сергей Ионушас. Однако юристу "95 квартала", который специализировался только на авторском и патентном праве, придется долгое время учиться управлять, понимать политику, организацию уголовного процесса

"Если Иоунашас назначит себе дееспособных заместителей - то могут быть позитивные изменения. Но вряд ли ему позволят быть самостоятельным руководителем, опыта самостоятельного лидерства у него в жизни не было, это будет снова история зависимости от кого-то", – считает журналист.

Бутусов резюмировал, что, ввиду вышесказанного, ГПУ так и останется во власти политических эмоций, в ручном режиме управления из Офиса (президента). Поэтому, считает он, надежд на профессиональные изменения очень немного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" заявили, что вопрос назначения нового генерального прокурора в случае отставки Руслана Рябошапки 5 марта рассматриваться не будет. Вероятнее всего, это произойдет на следующей неделе.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас ответил на слухи о том, что он может возглавить Офис генпрокурора Украины вместо Руслана Рябошапки.

Напомним, что 5 марта депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание, на котором могут уволить Рябошапку.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Юрий Бутусов Руслан Рябошапка Сергей Ионушас
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
3
Смешно
4
Интересно
7
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Если "прокурор - мой человек" кидают, так и любого другого... думай-те.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги