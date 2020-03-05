Генеральный прокурор Руслан Рябошапка будет уволен, потому что он был другом и доверенным лицом бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

Богдан же был "политической крышей" и точкой опоры для Рябошапки, написал на своей странице в Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов.

Сергей Ионушас может заменить Руслана Рябошапку на посту генпрокурора

"Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак зачистку людей Богдана во власти одобряет и способствует, и увольнение Рябошапки поддерживают и все другие центры влияния вокруг Зеленского, и большинство депутатов "Слуг народа", и Коломойский, и у каждого свои резоны" – отметил журналист.

Бутусов уверен, что новым генпрокурором будет избран тот самый Сергей Ионушас. Однако юристу "95 квартала", который специализировался только на авторском и патентном праве, придется долгое время учиться управлять, понимать политику, организацию уголовного процесса

"Если Иоунашас назначит себе дееспособных заместителей - то могут быть позитивные изменения. Но вряд ли ему позволят быть самостоятельным руководителем, опыта самостоятельного лидерства у него в жизни не было, это будет снова история зависимости от кого-то", – считает журналист.

Бутусов резюмировал, что, ввиду вышесказанного, ГПУ так и останется во власти политических эмоций, в ручном режиме управления из Офиса (президента). Поэтому, считает он, надежд на профессиональные изменения очень немного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" заявили, что вопрос назначения нового генерального прокурора в случае отставки Руслана Рябошапки 5 марта рассматриваться не будет. Вероятнее всего, это произойдет на следующей неделе.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас ответил на слухи о том, что он может возглавить Офис генпрокурора Украины вместо Руслана Рябошапки.

Напомним, что 5 марта депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание, на котором могут уволить Рябошапку.

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