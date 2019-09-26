Уволенный Князев получил новую должность: чем займется

Экс-глава Нацполиции Украины Сергей Князев назначен советником министра внутренних дел и членом коллегии МВД.
Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД. При этом министр заверил, что решение об отставке Князева – это плановый шаг, который не связан с негативными факторами и "грязной информационной кампанией" против офицера полиции.
"Я хочу поблагодарить Князеву за годы работы в полиции в целом и в должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье, в Ривненской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия полиции составляет 51% – это личная заслуга Сергея Князева и команды", – отметил Аваков.
Сергей Князев
"Лига"
Также он сообщил, что по представлению председателя Нацполиции от 9 сентября полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 сентября во время брифинга в Киеве глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявил о своей отставке.
Перед этим он заявил, что стал объектом информационной атаки из-за скандала вокруг бывшей жены.
Польские таможенники задержали его экс-супругу Викторию на границе. Причина – недекларирование 650 тысяч евро.
По информации источника OBOZREVATEL, на Князеву оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным, чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома.
Сергей Князев опроверг задержание экс-жены Виктории на таможне в Польше с 650 тысячами евро.
В то же время был инсайд о том, что глава МВД Арсен Аваков якобы еще неделю назад уволил Князева – до того, как стало известно о скандале с его бывшей женой.
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