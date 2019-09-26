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27 сентября • обновлено в 19:26
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Уволенный Князев получил новую должность: чем займется

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Экс-глава Нацполиции Украины Сергей Князев назначен советником министра внутренних дел и членом коллегии МВД.

Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД. При этом министр заверил, что решение об отставке Князева – это плановый шаг, который не связан с негативными факторами и "грязной информационной кампанией" против офицера полиции.

"Я хочу поблагодарить Князеву за годы работы в полиции в целом и в должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье, в Ривненской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия полиции составляет 51% это личная заслуга Сергея Князева и команды", – отметил Аваков.

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Также он сообщил, что по представлению председателя Нацполиции от 9 сентября полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Сергей Князев Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Национальная полиция Украины
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Тобто, падіння рейтингу з 90 до 50 це заслуга? У кожного з нас дружину на кордоні з лимоном євро ловлять? Ну дуже достойний радник, чудова пара з міністром.
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Луговской Николай
Луговской Николай
"Своих не сдают!"-так,наверное,подумал Аваков,и приблизил в очередной раз,очередного преступника Закона! Вот еще один вор в Законе! Радуйся,Украино!
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
всю эту сАбаковскую мразоту скоро развесим на киеаских столбах...Это единственное,что заслужила эта вонючая мусорва..
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