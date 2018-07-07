"Уничтожит экономику": Казарин рассказал об опасностях на грядущих выборах

В случае возобновления довоенного уровня торговли с РФ Украина потеряет шанс на становление экономического благополучия.

Такое предложение могут продвигать некоторые политсилы на грядущих выборах, однако электорату опасно на это соглашаться, написал на своей странице в Facebook журналист Павел Казарин.

"Дело в том, что война сегодня идет не только за квадратные километры. И не только за идентичность и язык. Война идет, в том числе, за право Украины вырваться из мира неэффективных экономик и неконкурентоспособных систем", ― отметил он.

Казарин убежден, что такой уговор с Россией будет означать также и "уничтожение самого шанса на становление эффективной экономики".

"Потому что российские протектораты не живут богаче метрополий. А современная РФ остается страной, вся внутренняя дискуссия которой сводится к вопросу “на ком экономить в первую очередь”. Мир на российских условиях будет означать лишь то, что окно возможностей для украинских реформ закончится.

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