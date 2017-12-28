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Уничтожить "ДНР": Захарченко забил тревогу из-за оружия США для Украины

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Решение США предоставить Украине летальное оружие вызвало страх и серьезное беспокойство у главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.

Как передает "РИА Новости", решение по оружию для Украины Захарченко прокомментировал в эфире одного из телеканалов.

"США подталкивают Украину к началу широкомасштабной войны… Здесь сходятся несколько векторов желаний: США хотят войны, Украине некуда деваться, им нужна война", — заявил Захарченко.

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По его словам, летальное оружие, которое собираются поставлять США, Украина может использовать не как оборонительное, а как наступательное.

"Это оружие наступательное — для выбивания, уничтожения бронетехники противника в ходе либо наступления, либо оборонительных боевых действий", - сказал главарь "ДНР".

"Мы на них не наступаем, если они его покупают, значит, собираются наступать сами", — сказал Захарченко.

Как сообщал "Обозреватель", из-за решения США предоставить Украине летальное оружие в России в открытую заговорили о войне.

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Темы
Военная помощь УкраинеАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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