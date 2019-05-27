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"Уничтожили легитимность!" Зеленский обратился с жестким призывом к Раде

8.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара.

На своей странице в Facebook он заявил, что народные избранники имеют возможность восстановить веру народа в парламент.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного возобновить доверие общества к представительской демократии", – написал президент.

Для этого он посоветовал голосовать за реформаторские законопроекты, которые разработали украинские и западные специалисты.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Володимир Зеленський

"Единственное – не нужно их портить вашими традиционными коррупционными проделками", – заявил Зеленский, не уточнив, какие именно проекты законов имеются в виду.

Как писал OBOZREVATEL, после инаугурации Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Также он поручил нардепам рассмотреть его законопроект с изменениями в избирательный процесс, который отменял мажоритарную составляющую и совершал переход к пропорциональной системе по закрытым спискам и понижал проходной барьер с 5% до 3.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Семенова Елена
Семенова Елена
Oгромноe cпасибo томy, ктo пoкaзал мне этот пpeкрaсный сайт http://difimas.com/7w64yn Пpoсто пройдя простой oпрос получила пoчти полугодoвyю заpплатy)) Пoльзyйтесь, покa еще есть вoзмoжноcть=)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Когда шут начнет хоть что то делать для улучшения жизни животных....остановки боевых действий...и освобождения идиотов
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Сидоров Андрей, на.уй.
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Satin Rik
Satin Rik
Сидоров Андрей, йди Haxyй, чмо козломорде
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