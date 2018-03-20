Ультиматум Венгрии: МИД Украины разоблачил ложь Будапешта

Венгрия своим новым ультиматумом с требованием внести изменения в украинский закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года показала, что пытается манипулировать, поскольку Украина уже выполнила выдвинутые им условия.

Об этом в своей Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь.

Так, он подчеркнул, что правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода Закона об образовании до 2023 года, а Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать в нем.

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"Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двухсторонних отношений", - добавил дипломат.

Напомним, что также Будапешт выступил против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до одной тысячи солдат.