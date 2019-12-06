"Украинцы заслужили": президент Казахстана отличился лицемерным заявлением об Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после скандального заявления об отсутствии аннексии Крыму заявил о симпатии к украинскому народу.

Об отношения с Украиной Токаев высказался во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, передает "Укринформ".

"Мы имеем традиционно дружественные отношения с Украиной, мы испытываем большую симпатию к украинскому народу и считаем, что этот народ заслуживает на то, чтобы жить в мире и процветании... Относительно Украины, то наш первый президент выразил добрую волю и предложил посредничество на территории Казахстана", – сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что так называемую украинскую проблематику нужно решать в нормандском формате.

Токаев сделал новое заявление об украинцах DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Токаев заявил, что не считает захват украинского полуострова Крым Россией аннексией и назвал это слово "слишком тяжелым".

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