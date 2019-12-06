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6 декабря • обновлено в 06:12
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"Украинцы заслужили": президент Казахстана отличился лицемерным заявлением об Украине

1.8т
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после скандального заявления об отсутствии аннексии Крыму заявил о симпатии к украинскому народу.

Об отношения с Украиной Токаев высказался во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, передает "Укринформ".

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"Мы имеем традиционно дружественные отношения с Украиной, мы испытываем большую симпатию к украинскому народу и считаем, что этот народ заслуживает на то, чтобы жить в мире и процветании... Относительно Украины, то наш первый президент выразил добрую волю и предложил посредничество на территории Казахстана", – сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что так называемую украинскую проблематику нужно решать в нормандском формате.

Токаев сделал новое заявление об украинцах

Токаев сделал новое заявление об украинцах

DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Токаев заявил, что не считает захват украинского полуострова Крым Россией аннексией и назвал это слово "слишком тяжелым".

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Касым-Жомарт Токаев
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Катя Луговская, ты просто подписываешься под готовыми текстами или сама придумываешь?
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Хо Хол
Хо Хол
В чем лицемерие, cвинявые?
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Хо Хол, ну не по нраву хрюнделям такое.Вот бы денег казах дал или йогуртов в госпиталя, тогда дааааа
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