"Украинцы не сдадутся, это у них в крови!" Кикабидзе обвинил Россию в оккупации Крыма

Легендарный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе назвал Крым территорией Украины, а Россию – оккупантом.

Громкое заявление он сделал в интервью Крым.Реалии. По словам певца, никакой исторической справедливости в событиях 2014 года нет (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Я вырос со знанием того, что Крым – это Украина. Хотя нам и рассказывали, что территорию Украине какой-то дедушка подарил... Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет. В России очень много граждан радуется, что Путин начинает оккупировать маленькие территории. Им нравится, что он – захватчик, а тех, кому не нравится, очень мало", – сказал Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе Гордон

Актер подчеркнул, что территориальные потери Украины несоизмеримы с грузинскими, и украинцы не станут мириться с этим.

"Абхазия и Южная Осетия очень маленькие, поэтому это совсем другой разговор. К тому же, украинцы – по своей натуре националисты, у них это сидит в крови. Они просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся. Это надо понимать в том смысле, что сегодня аннексирован Крым, и никто не знает, чем все закончится. То, что у нас будет только хуже, – мы, грузины, знаем. А с Украиной так шутить нельзя!" – отметил Кикабидзе.

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал Россию оккупантом Политека

"История Крыма, Абхазии и Южной Осетии схожи в том, что у нас все началось с призывов о помощи. В Крыму тоже говорили: "Помогите нам!" – вот им помогли", – подытожил грузинский певец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом РФ ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами там, где его "хотят побить". С тех пор он в Россию не приезжал.

Певец не поддержал агрессию России на Донбассе и аннексии Крыма, назвав президента РФ Владимира Путина захватчиком. Кикабидзе заявил, что пошел бы воевать на Донбасс, если бы не возраст.

В июне 2019 года Кикабидзе поддержал протесты в Грузии. По его словам, правительство заслужило такую реакцию от населения, так как "начало играть с Россией в одну игру".

Актер также признался в любви к российскому народу и заявил, что верит в примирение Грузии с Россией.

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