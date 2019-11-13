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13 ноября • обновлено в 18:11
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Украинцам предложили кинуться в объятия Путина

1.5т

Все, кто в своем названии использовал определение "нац", кто это делает сейчас и все те, кто называл себя "патриотами" и валившие Порошенко за то, что он там что-то делал в сговоре с Кремлем, сегодня – момент истины. Дело даже не в том, что началось избиение Армии, хотя это может иметь серьезные последствия, а в том, что истинный хозяин зе-движения, наконец-то раскрыл карты и прямо рассказал о том, чего ему хочется и ради чего он продаст все и всех.

В интервью изданию "NYTimes", известный олигарх и фактический владелец нынешней власти Украины, открыто заявил о том, что он считает необходимым отвернуться от Запада, забыть о международных финансовых инструментах и вместо этого – кинуться в объятия Путина. Он это аргументирует тем, что они (россияне) все равно сильнее, а Украину не примут в НАТО, поэтому – надо соглашаться на условия Москвы, но при этом – попросить у них кредит в $100 млрд., который (по его словам) Москва с радостью даст. Надо полагать, что он уже даже знает, как их освоить.

Что тут можно сказать? Витя "проффесор" пытался продать Украину за $3 мрд., а все мы с вами, наша армия и тысячи погибших на фронте, подняли цену в 33 раза и теперь этот деятель пытается продать Украину за такие деньги. Мы помогли бородатой бабушке повысить цену товара и теперь он активно ведет переговоры о продаже Украины оптом. Там же вроде личные встречи назначены? Значит переговоры идут полным ходом и выходят на финишную прямую. Похоже братва определилась с ценой и решила: "Гулять, так – гулять!"

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Хотя на самом деле, все обстоит несколько иначе. Это бабушкины тестикулы переложили в США из тиков в мясорубку и теперь ему там точно нечего делать, ну разве что ознакомиться с достопримечательностями учреждения, известного в Штатах как "Синг-Синг" или подобным ему. А ведь давно известно, когда на перед конкретным деятелем двери на Запад закрываются, он мгновенно смотрит цены на недвижимость в Ростове, а потом – в одном из элитных подмосковных поселков.

Только вот эта бабушка решил не порожняком отчаливать, а освоив большую часть кредита, как это сделал незабвенный пан проффесор. Он решил не мелочиться продажей Крыма, Донбасса, газовой трубы или чем-то еще, он решил продать все оптом, в частности – с "патриотами", "нацжонами" и прочими. Оно конечно, многие из их "лидеров" на букву "п" имеют агентурные псевдонимы в ГРУ и ФСБ, а потому – не видят никаких проблем, но всем остальным стоит задуматься о том, за кого они топили и кого притащили на собственных рогах.

Такие мысли возникают по той причине, что интервью опубликовано не в боевом листке "Новости Задрипинска", а в одном из ведущих американских изданий и что-то не видно ни пикетов под бабушкиным домом или офисом, ни других перфомансов, которые демонстрировали все эти деятели с упоением и пролетарской ненавистью.

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Кстати, даже не пикнули шабунеподобные существа, которые прикидывались "боротелями с коррупцией". Их не интересует, что их страну пытаются уложить под самый концентрат коррупции в мире, ее источник и идейный цент. Никого! Такое впечатление, что вся эта братва наглухо вымерла или уподобилась клопу, который насосавшись крови жертвы, просто отваливается от нее и просто переваривает добычу.

Ну что же, сейчас все покажут свои истинные лица или рыла. Время пришло.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Игорь Коломойский Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
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Hecke Josef
Hecke Josef
Но ВВХу н забыл.как Беня его "карликом" обзывал.Этот ичего не забывает..Заманит беьку и "трахнет" по полной.И 100 лярдом на это не поадобится..Так что у Бени "чугцванг",в любом случае..
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