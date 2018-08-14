Замовлення від "Укрзалізниці" на 54 вагони за 1,5 мільярди гривень для Крюківського вагонобудівного заводу – це чудова новина, бо це робота і зарплата для тисяч українців. Але важливо, щоб ці вагони були з нашого металу, щоб замовлення отримали і наші українські металурги!

На жаль, це виключення, а не правило. Цього року Львівська мерія закупила 30 вживаних трамваїв з Німеччини замість того, щоб замовити нову продукцію нашого "Електрону". Київська мерія теж цинічно ігнорує нашого виробника і на 2 мільярди гривень купили польські трамваї. Наші фермери їздять на джондірах і білоруських тракторах замість сучасних херсонських комбайнів і харківських тракторів. Через таку дурну полвтику програє національна економіка і кожен українець!

Тому я добиваюся прийняття законопроекту "Купуй українське, плати українцям!", щоб на тендерах перемагали вітчизняні підприємства, які роблять сучасну якісну продукцію. Щоб Україною їздили вітчизняні трамваї, потяги і комбайни, трактори і сівалки.

Українцям – роботу і гідне життя в рідній країні!