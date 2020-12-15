Украина запускает процесс по возвращению Крыма: в чем суть плана, который Зеленский предложил Западу

Украина начинает процесс по деоккупации Крыма, запуская его в рамках нового международного саммита "Крымская платформа". Идею уже поддержали ведущие страны мира, первая встреча запланирована на май 2021 года.

Россия не комментировала украинскую инициативу, однако реакция появилась после того, как в оккупированном Крыму назрела экологическая катастрофа из-за нехватки воды: через бывшего самоназванного крымского прокурора Наталью Поклонскую теперь намекают, что Москва может и присоединиться к диалогу.

В чем суть Крымской платформы и поможет ли она по-настоящему дать старт деоккупации украинского полуострова – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новая международная инициатива для переговоров по деоккупации Крыма и его возвращению в состав Украины

Цель формата заключается в повышении эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию полуострова, усилении международного давления на Россию, предупреждении дальнейших нарушений прав человека и защите жертв на оккупированном полуострове

Платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети

Концепцию этой платформы в ООН еще 23 сентября представил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда же он предложил международным партнерам присоединиться к данной инициативе, чтобы объединить усилия по возвращению Крыма

6 октября, во время саммита Украина-ЕС, Евросоюз подтвердил готовность присоединиться к "Крымской платформе". Сейчас этот вопрос согласовывают на уровне национальных правительств стран Европейского Союза

Первый саммит запланирован на май 2021 года

Россия оккупировала украинский полуостров Крым в марте 2014-го, проведя фейковый референдум о его т.н. "присоединении к составу Федерации". Все это время на полуострове находились вооруженные российские военные в зеленом камуфляже без каких-либо шевронов, которых прозвали "зелеными человечками".

Сначала президент Владимир Путин категорически отрицал их принадлежность к РФ, а уже через месяц, в апреле, во время прямой телефонной линии, признал: на территории Крыма в марте действительно находились войска российской армии.

Все 6 лет оккупации Россия категорически отказывалась обсуждать вопрос Крыма на любых международных площадках или конференциях. Мол, он закрыт, его не существует вовсе.

Ситуация изменилась весной этого года, когда стало очевидно, что полуостров оказался на грани экологической катастрофы из-за отсутствия воды. Подземные реки и пресные водохранилища пересохли из-за теплых зим последних лет и летних засух.

Питьевая вода, конечно, есть, но она идет на нужды военных баз и военной промышленности, а еще для российских туристов. Самим крымчанам уже ничего не остается, поэтому с начала сентября большинство из них получает воду только по определенным часам в сутки.

Вместо того, чтобы решить проблему, Россия прибегает к политико-пропагандистским трюкам, обвиняя во всех бедах Украину. Хотя по международному праву, которое в России также ратифицировано, ответственность за оккупированные территории несет исключительно страна-агрессор. В данном случае – Российская Федерация.

Через бывшего самоназванного прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы от путинской партии "Единая Россия" Наталью Поклонскую, Кремль жалуется на "водный геноцид" в Организацию объединенных наций (ООН), а сейчас пишет посты американскому бизнесмену Илону Маску. Мол, если он хочет отправить экспедицию на Марс, то для начала может приехать в Крым, который из-за отсутствия пресной воды тоже напоминает соседнюю планету.

Теперь Поклонская захотела рассказать об этом и на Крымской платформе.

Сложно комментировать подобные заявления Поклонской, потому что она не представляет ни один из официальных уровней, объяснила OBOZREVATEL депутат от партии "Слуга народа" Нелли Яковлева, заместитель председателя Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. И добавила, что подобных эпатажных заявлений со стороны России будет все больше:

"В качестве какого статусного субъекта можно пригласить Поклонскую? Как минимум это должно быть официальное заявление Министерства иностранных дел России. Сама Поклонская занимается политическими манипуляциями. Чем ближе к крымскому саммиту – тем больше Россия будет расшатывать его различными эпатажными заявлениями. По вопросу Крыма Москва постоянно будет прибегать к различным манипуляциям. Но Украина должна вести свою генеральную линию и занимать однозначно жесткую позицию".

По словам депутата, Крымская платформа – инициатива украинского Министерства иностранных дел, потому что это сфера, касающееся международной политики. Идея состоит из двух стратегий: одна уже обнародована, другая пока закрыта, так как дорабатывается в Министерстве по реинтеграции временно-оккупированных территорий, а также в СНБО.

Заместитель председателя МИД Украины Эмине Джапарова считает, что стоит, так как именно Россия несет ответственность за оккупацию Крыма и ее последствия. Но в то же время признает: Москва может не согласиться на участие в таком формате.

Экс-председатель Совета министров АР Крым Сергей Куницын заверил в эфире OBOZREVATEL TV: "Россия откажется от Крымской платформы, так как считает, что "Крымнаш". Этот вопрос для них закрыт. Донбасс они хотят отдать нам на своих условиях, а о Крыме вообще отказываются говорить. Однако Украина "вынесла" Россию за скобки и начала создавать Крымскую платформу без нее. Это правильный шаг. На различных мировых площадках мы будем продолжать доказывать, что Крым украинский и мы вернем его даже без участия России".

Только после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом России – единодушно этот неофициальный тезис озвучивают уже 6 лет все авторитетные эксперты и политики. Мол, пока он будет оставаться у власти – Россия не согласится отдать Крым ни при каких условиях. А вот когда Путин уйдет и президентский пост возглавит кто-то другой, новой кремлевской власти придется налаживать контакты с Западом, она будет вынуждена пойти на уступки. В том числе и по Крыму.

Это будет сложный и длительный процесс, но, опять же, как утверждают эксперты, он уже не за горами.